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2023 yılında gerçekleştirilen bir kamuoyu araştırması, 600 milletvekili arasından en başarılı ilk 10 vekili belirledi. ORC Araştırma Şirketi'nin yayımladığı 2023 yılının en başarılı milletvekilleri araştırması sonuçlarına göre, 14 Mayıs seçimlerinden bu yana geçen süre içinde milletvekillerinin performansları, vatandaşların değerlendirmesine tabi tutuldu.

Yapılan ankete göre, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, vatandaşların en başarılı gördüğü milletvekili olarak öne çıktı. Sarıgül'ü, yine CHP milletvekili Malatya milletvekili Veli Ağbaba takip etti. İktidar partisi AK Parti'nin İstanbul Milletvekili Özlem Zengin ise listenin 3. sırasında yer aldı.

İYİ Parti Balıkesir milletvekili Turhan Çömez ise listenin 4. sırasında kendine yer buldu. Listenin ilk 5 sırasını tamamlayan isim ise yine CHP'den Ali Mahir Başarır oldu; Başarır, CHP'nin Mersin Milletvekili olarak mecliste görev yapmaktadır.

YOZGATLI 6. SIRADA!

Vatandaşların tercihleri doğrultusunda ise listenin 6. sırasında İYİ Parti'nin Ankara Milletvekili Yozgatlı Kürşad Zorlu dikkat çekiyor. 7. sırada Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin Gaziantep Milletvekili Sermey Atay bulunurken, 8. sırayı AK Partili Osman Gökçek aldı; Gökçek, eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in oğludur. İYİ Parti'nin Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, listenin 9. sırasında yer alırken, en başarılı 10 milletvekili arasında 10. sırada MHP'nin Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı yer almaktadır.