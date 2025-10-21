Kardeşler arasındaki taşınmaz devirleri artık Tapu Sicil Müdürlüğü’nden noter onayı olmadan yapılabilecek. Yozgat ve Türkiye’de miras devri işlemlerinde uzun süredir yaşanan bürokratik sıkıntılar, yapılan yeni düzenleme ile sona eriyor. Artık kardeşler arasında taşınmaz devirleri, noter onayına gerek kalmadan doğrudan Tapu Sicil Müdürlüğü üzerinden gerçekleştirilebilecek. Peki, bu değişiklik vatandaşlara ne gibi avantajlar sunuyor ve hangi sorunlara çözüm getiriyor?

Daha Hızlı Ve Pratik İşlemler

Yapılan düzenleme, taşınmaz devrinde süreçleri büyük ölçüde sadeleştiriyor. Kardeşler arasında anlaşmaya varılması durumunda, taraflar artık doğrudan Tapu Sicil Müdürlüğüne başvurarak işlemlerini tamamlayabilecek. Bu sayede zaman kaybı ortadan kalkarken, özellikle kırsal alanlarda yaşanan tapu devri sorunlarının da önemli ölçüde azalması bekleniyor.

Daha Basit Ve Açık Belgeler

Yeni uygulama ile tapu devri için gereken belgelerde de sadeleşmeye gidildi. Artık taşınmazın sınırlarının net bir şekilde belirlenmesi zorunlu hale geldi. Bu adım, ileride çıkabilecek mülkiyet anlaşmazlıklarının önüne geçmek ve işlemleri daha güvenli hâle getirmek açısından kritik bir yenilik olarak değerlendiriliyor.

Anlaşmazlıklar Azalacak

Uzmanlar, düzenlemenin miras davalarını azaltacağını vurguluyor. Kardeşler, Tapu Sicil Müdürlüğünde anlaşarak devir işlemini tamamlayabilecekleri için uzun süren ve yıpratıcı miras davalarına olan ihtiyaç büyük ölçüde azalacak. Bu durum, hem yargının üzerindeki yükü hafifletecek hem de aile içindeki ilişkilerin korunmasına katkı sağlayacak.