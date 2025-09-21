Altın fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş gündemden düşmüyor. Yozgatlı kuyumcular altındaki dalgalanmayı, vatandaşın talebini ve önümüzdeki döneme dair beklentilerini açıkladı.

Kuyumculara göre gram altına olan talep, her geçen gün artıyor. Kimileri yatırım için alıma yönelirken, kimileri ise ihtiyaçlarını karşılamak için altınlarını bozduruyor.

İşte Yozgatlı kuyumculardan altın piyasasına dair çarpıcı değerlendirmeler…

“Altın Her Zaman Yatırımcının Güvenli Limanı”

Cevhera Mücevherat’ın sahibi Fatih Kılınç, 20 yıldır sektörde olduğunu belirterek altının her dönem için güvenli bir yatırım aracı olduğunu şu ifadelerle vurguladı:

“Altın fiyatları güvenli limanımız. Altın, ileriye dönük olarak her zaman yükseliş eğilimi gösteren bir yatırım aracıdır. Vatandaşlarımızın kimisi ihtiyacı için altınını bozduruyor, kimisi ise yatırım yapmak için altın alıyor. Yatırımcıların en çok tercih ettiği ürünlerin başında ise gram altın, çeyrek ve bilezik geliyor.”

Son zamanlardaki altın fiyat artışını değerlendiren Kılınç, “Şu anda gram altın 5 bin altmış lira, çeyrek altın 8 bin yüz doksan lira, bilezik 4 bin altı yüz doksan lira seviyesinde. Piyasada 6 bin lira civarları bekleniyor. Vatandaşlarımız gram altına daha fazla yöneliyor çünkü ulaşımı daha kolay. Altına yatırım yapmalarını her zaman tavsiye ediyoruz” dedi.

“Altına Rağbet Hiçbir Zaman Azalmadı”

Yaşar Gülmez Kuyumculuk işletmecisi Adem Nazlı ise altın fiyatlarının FED kararlarından etkilenerek dalgalanmasına rağmen vatandaşların ilgisinin azalmadığını söyledi.

Son günlerde altının düşmesi ve yükselmesi müşteriler üzerinde çok bir etki yapmadı diyen Nazlı, “Tam tersine insanlar daha çok alıma yöneldi. İhtiyacı olan vatandaşlar ev, araba ya da arsa almak için altınlarını bozduruyor. Altına rağbet hiçbir zaman eksilmedi. Gram altın, çeyrek, Cumhuriyet altını ve bilezik işçiliksiz olduğu için daha çok tercih ediliyor.

Yatırım için en çok 24 ayar gram altın öneriyoruz. Çünkü ayar düştükçe alım satım makası artıyor. Altının yönü her zaman yukarıdır, geleceği parlak” şeklinde konuştu.

“Artık Kimse Tahmin Edemiyor”

Fidan Kuyumculuk sahibi Cevdet Nedim Fidan ise altın fiyatlarının öngörülemez hale geldiğine dikkat çekti.

Fidan, altın fiyatlarındaki artışın beklenenden çok erken olduğunu vurgulayarak, “Bundan 1,5 ay önce uzmanlar yıl sonunda 5 bin lirayı göreceğini söylüyordu, ama beklenenden çok erken oldu. Şimdi 6 bin lira diyen var, 8 bin beş yüz lira diyen var. Artık kimse hiçbir şeyi tahmin edemiyor. Gün içinde bile 100-150 lira oynadığı günler oluyor” dedi.

Vatandaşın yatırım için en çok 24 ayar gram altını tercih ettiğini söyleyen Fidan altınlara olan tercihleri şu şekilde sıraladı:

“Gram altının makas aralığı dar ve güvenilirliği yüksek o yüzden rağbet gram altında. İkinci sırada ise çeyrek ve ziynet grubu geliyor.”

Geçtiğimiz haftalardaki düşüşte çok yüksek seviyede ziynet satışı olduğunu, yükseldiğinde ise vatandaşların bozdurmaya yöneldiğini ifade eden Fidan, “Ekonomik şartlar zor, Allah herkese yardım etsin” ifadelerini kullandı.