Seçim çalışmaları dolayısıyla Kayseri’ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgatlı küçük esnafa müjdeyi verdi.

Erdoğan, "Küçük esnafımızın prim gün ödeme sayısını 7 bin 200 güne indiriyoruz" dedi.

Küçük esnafa Kayseri'den müjde veren Erdoğan, "Küçük esnafımıza da müjde vermek istiyorum, prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz. Bu çalışmayla inşallah 1 milyon esnaf yararlanacak. Biz sadece eser ve hizmet siyaseti yapmıyoruz. Milletimize verecek daha çok müjdemiz var" ifadelerini kullandı. Haber Merkezi/İHA