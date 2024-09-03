2024 yılı Eylül ayında uygulanacak kira artış tavanı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ağustos ayı enflasyon verilerine dayanarak belirlenmiş durumda. Bu kapsamda, Eylül ayı için kira artış oranı yüzde 64,91 olarak tespit edildi.

TÜİK'in yayımladığı verilere göre, Ağustos 2024 döneminde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 2,47 oranında bir artış gösterdi. Bu artış, ekonomideki genel fiyat seviyelerindeki değişiklikleri yansıtarak, kira bedellerinin ne ölçüde artabileceğini ortaya koydu.

Ayrıca, TÜFE verileri, 2024 yılı Ağustos ayı itibarıyla, bir önceki yılın Aralık ayına kıyasla yüzde 31,94 oranında bir artış yaşandığını gösterdi. Bu, yılsonuna kıyasla önemli bir enflasyon artışını işaret ediyor. Eylül 2024 itibarıyla, TÜFE'nin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,97 oranında bir artış göstermesi, tüketici fiyatlarındaki yükselişi daha da belirginleştiriyor.

Öte yandan, TÜFE'nin son 12 aylık ortalamalarına göre hesaplanan artış oranı ise yüzde 64,91 olarak gerçekleşti. Bu oran, kira artışlarının tavan sınırını belirlerken, uzun dönemli fiyat değişim trendlerini de dikkate alarak uygulanan enflasyon oranını yansıtıyor.

Bu veriler, kiracılar ve mal sahipleri arasında kira artışları konusunda bir çerçeve belirleyerek, kira bedellerinin belirli bir limit içinde kalmasını sağlıyor. Kira artış tavanının belirlenmesi, hem kiracıların hem de ev sahiplerinin ekonomik planlamalarını yaparken göz önünde bulunduracakları önemli bir parametre haline geldi.