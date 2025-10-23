Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, köy muhtarlarıyla toplantıda buluştu.

Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, köy muhtarlarıyla bir araya gelerek, köylerin genel kamu ihtiyaçları ve yürütülen hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda, köylerde planlanan faaliyetler, güncel kamu hizmetleri ve muhtarların şikâyet, öneri ile talepleri ele alındı.

Kaymakam Canpolat, muhtarların ilettiği konuların takip edilerek gerekli çalışmaların başlatılması için ilgili birimlere talimat verdi.

Canpolat, toplantının ardından yaptığı açıklamada, köylerin ihtiyaçlarının doğru ve etkin bir şekilde karşılanmasının önemine değinerek, muhtarlarla iş birliği içinde çalışmanın vatandaş memnuniyetini artıracağını vurguladı.