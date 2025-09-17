Sorgun ilçesine bağlı Alcı köyünde geleneksel yöntemlerle yufka ekmek yapmaya başlayan hanımlar her yıl olduğu gibi bu yıl da imece usulüyle tandırda yufka, içli gözleme ve bazlama pişirerek kışa hazırlık yaptı.

Tandırda sabahın erken saatlerinde bir araya gelen kadınlar, yoğrulan hamurları açarak ince yufkalar haline getirdi. Odun ateşinde yakılan tandırda pişirilen yufkalar, soğuduktan sonra üst üste dizilerek kış boyunca tüketilmek üzere stoklanıyor. Ayrıca aynı gün içinde iç harçlarla hazırlanan gözlemeler ve yumuşak bazlamalar da tandırda pişirilerek hem o günkü sofralara lezzet katıyor hem de kışlık olarak ayrılıyor.

"Yozgat’ın Adamı Yufka Ekmeğini de Her Şeyini de Paylaşır"

Köy sakinlerinden Mahi Atak 50 senedir yufka ekmek pişirdiğini söyledi. Eylül ayında başlayan yufka ekmek pişirme işlerinin Ekim ayı sonuna kadar sürdüğünü ifade eden Atak ilkbaharda da yapıldığını söyledi. Atak, "Bu tandırda bugün 4 aileye yufka ekmek pişiriyoruz. Haftada 1-2 defa yaparız. Aile kalabalıksa o eve 3 sefer yaparız. Yolu buradan geçen olursa ne isterlerse ikram ederiz. Gözleme, bazlama, yağlı ikramımız boldur. Bizde misafir geri çevrilmez. Yozgat’ın adamı her şeyi paylaşır. Turşu, salça, ekmek, peynir, tereyağı hepsini paylaşırız. Birbirimizle yardımlaşarak iş yapmayı çok severiz. Parasıyla yaptıran olur, konu komşu yaptırır. Tek kişiyle yufka olmaz. En az 5 kişi lazım. Biri yoğurur, ben eviririm, 3 kişi hamuru açar. Yemesi kolay ama zahmetli. Biz severek yapıyoruz. Zahmetini gözümüz görmüyor. Odun ateşinde piştiği için lezzetli oluyor" dedi.

"Güle Eğlene Pişiriyoruz"

Hacer Saygı ise 30 senedir yufka ekmek yaptığını belirtti. Sabaha karşı 03.00’te kalktığını söyleyen Saygı "Hamurumu yoğurdum, 04.30’da ekmekçilerim geldi. Güle eğlene yapıyoruz. Komşularımla birlikte yapıyoruz, yiyoruz, içiyoruz güzel geçiyor. Günlük 2 torba undan yufka ekmek pişiriyoruz. Cümlemize Allah çok versin. Biz 4 kişilik aileyiz. 2 gün pişirdik. Haziran ayına kadar bu gider" şeklinde konuştu.