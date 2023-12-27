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TÜİK tarafından yayımlanan verilere göre, Türkiye genelinde en uzun yaşam süresine sahip olan iller belirlendi.

Türkiye genelinde yaşam süresi erkeklerde 75.3, kadınlarda 80.7 ve toplamda 78.0 olarak kaydedildi.

TÜİK tarafından sunulan veriler doğrultusunda, Yozgat’ta kadınlar yüzde 80.7, erkekler yüzde 75, genel ortalama ise 77.8 olarak belirlendi. Yozgat'a ek olarak, komşu illerde de yaşam süreleri dikkat çekici seviyelerde kaydedildi.

YOZGAT VE KOMŞU İLLERDE YAŞAM SÜRELERİ İSE ŞU ŞEKİLDE;

ÇORUM

Erkek: 75.6

Kadın: 81.1

Genel ortalama: 78.3

KIRŞEHİR

Erkek: 75.3

Kadın: 81

Genel ortalama: 78.2

KAYSERİ

Erkek: 75.3

Kadın: 80.6

Genel ortalama: 78

AMASYA

Erkek: 75

Kadın: 80.6

Genel ortalama: 77.8

SİVAS

Erkek: 74.8

Kadın: 80.9

Genel ortalama: 77.8

YOZGAT

Erkek: 75

Kadın: 80.7

Genel ortalama: 77.8

NEVŞEHİR

Erkek: 74.9

Kadın: 80.2

Genel ortalama: 77.6

TOKAT

Erkek: 75.1

Kadın: 80.2

Genel ortalama: 77.6

KIRIKKALE

Erkek: 74.6

Kadın: 79.6

Genel ortalama: 77.1

Bu veriler, ilgili bölgelerdeki sağlık hizmetleri, yaşam tarzı ve diğer etkenlerin bir araya geldiği faktörlerin incelenmesi açısından önemli bir kaynak sunuyor.