TÜİK tarafından yayımlanan verilere göre, Türkiye genelinde en uzun yaşam süresine sahip olan iller belirlendi.

Türkiye genelinde yaşam süresi erkeklerde 75.3, kadınlarda 80.7 ve toplamda 78.0 olarak kaydedildi.

tuikkk

TÜİK tarafından sunulan veriler doğrultusunda, Yozgat’ta kadınlar yüzde 80.7, erkekler yüzde 75, genel ortalama ise 77.8 olarak belirlendi. Yozgat'a ek olarak, komşu illerde de yaşam süreleri dikkat çekici seviyelerde kaydedildi.

YOZGAT VE KOMŞU İLLERDE YAŞAM SÜRELERİ İSE ŞU ŞEKİLDE;

çorum

ÇORUM

Erkek: 75.6

Kadın: 81.1

Genel ortalama: 78.3

kırşehir

KIRŞEHİR

Erkek: 75.3

Kadın: 81

Genel ortalama: 78.2

kayseri

KAYSERİ

Erkek: 75.3

Kadın: 80.6

Genel ortalama: 78

amasya

AMASYA

Erkek: 75

Kadın: 80.6

Genel ortalama: 77.8

sivas

SİVAS

Erkek: 74.8

Kadın: 80.9

Genel ortalama: 77.8

yozgat 12 (1)

YOZGAT

Erkek: 75

Kadın: 80.7

Genel ortalama: 77.8

nevşehir

NEVŞEHİR

Erkek: 74.9

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Kadın: 80.2

Genel ortalama: 77.6

tokat

TOKAT

Erkek: 75.1

Kadın: 80.2

Genel ortalama: 77.6

kırıkkale

KIRIKKALE

Erkek: 74.6

Kadın: 79.6

Genel ortalama: 77.1

Bu veriler, ilgili bölgelerdeki sağlık hizmetleri, yaşam tarzı ve diğer etkenlerin bir araya geldiği faktörlerin incelenmesi açısından önemli bir kaynak sunuyor.

Kaynak: Zekiye Doğan