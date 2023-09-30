Yozgat ve Tokat'ta vatandaşlar, salça ve kuşburnu marmelatının marketten hazır almak yerine binbir zahmetle kendileri hazırlıyor.

SOFRALARDA KENDİNE YER BULUYOR



Yemeklerin vazgeçilmez tatları arasında olan ev salçası için ev hanımlarının tatlı telaşı devam ediyor. Ekonomik, doğal ve lezzetli olması nedeniyle geleneksel yöntemlerle yapılan salça ve kuşburnu marmeladı, binbir zahmetle hazırlanıyor. Birçok aşamadan geçen salça ve kuşburnu marmelatı saatlerce kazanlarda kaynıyor. Hazırlanan salça ve kuşburnu marmelatı, kış boyunca vatandaşların sofralarında kendine yer buluyor.

Kuşburnunun birçok hastalığa iyi geldiği bilinmekle birlikte özellikle kış aylarında tüketilmesi halinde öksürük ve gribal enfeksiyonları iyileştirici özelliği yöre halkı tarafından alternatif tıp amacıyla kullanılıyor. Bununla birlikte kalp damar hastalıklılarına da iyi gelen kuşburnu meyvesinin, mide ve bağırsak sorunlarını ortadan kaldırarak hazmı kolaylaştırdığı biliniyor.

Dikenli dallar arasından toplanılan kuşburnunun zorlu mesaisine başlayan vatandaşlar, bin bir emekle topladıkları ve C vitamini açısından oldukça zengin olan kuşburnu meyvesini marmelat, reçel ve çay olarak tüketiyor.



"BAŞKA SALÇA YİYEMİYORUZ"



Evde yapılan salça ve kuşburnu marmelatının daha sağlıklı olduğunu belirten Mustafa Çoban, "Domates tarladan, bahçeden toplanıyor, kasalarla buraya geliyor. Burada yıkanıyor, ardından naylon torbaların içine koyulup bağlanıyor. Sonrasında domates ve suyu ayrılıyor. Bu işlem çuvalların dipleri delinerek yapılıyor. Domates çekme makinesinde çekildikten sonra kabuk ve domatesin çekirdeği ayrılıyor.

Ardından çıkan çekirdek kısmı burada kaynatılıyor. Lezzeti çok güzel, biz buna alıştık, başka salça yiyemiyoruz. Çok kaliteli oluyor, doktorların da bir kısmı öneriyor. Kuşburnu dağlardan toplanıyor, dikenli bir yapısı vardır. Zahmeti kadar lezzeti de güzeldir. Yıkama işleminin ardından kazanda kaynıyor. Kaynama işleminin ardından üzüm suyuyla süzülüyor. Bu işlemin de ardından doğal kuşburnu oluyor" şeklinde konuştu. (İHA/Haber Merkezi)