Her yıl 19 Ekim’de kutlanan Muhtarlar Günü, mahalle ve köy yaşamının vazgeçilmez isimleri olan muhtarların özverili çalışmalarını ön plana çıkarıyor. Yozgat’ta görev yapan kadın muhtarlardan biri olan Özlem Önsoy, azimli kişiliğiyle örnek bir yerel yönetici profili çiziyor.

Yozgat merkezde bulunan 27 mahalleden sadece ikisinde kadın muhtar görev yapıyor. Bu isimlerden biri olan Özlem Önsoy, seçimle göreve geldiği günden bu yana mahallesine hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışıyor ve kadınların yerel yönetimlerde daha fazla temsil edilmesi gerektiğini vurguluyor.

"Muhtarlık Daha Çok Erkeklere Yakıştırılan Bir Meslek"

Bahçeşehir Mahalle Muhtarı olarak görev yapan Özlem Önsoy, muhtar olmaya eşi, ailesi ve komşularının sayesinde karar verdiğini söyledi.

Önsoy, "Muhtarlık daha çok erkeklere yakıştırılan bir meslek olarak görülüyor. Gittiğimiz yerlerde eşimi muhtar sanıyorlar. Kadın muhtarlarımız çok değil. Yozgat’ta 27 mahallemiz var. 2 merkezde 2 köyde kadın muhtarlarımız var. Seçimi kazandıktan sonra aldığım geri dönüşler güzeldi. Oy vermeyenler bile ‘Sizi tanımış olsaydık oyumuzu size verirdik’ dedi. Bunları duyunca mutlu oluyorum" dedi.

"İhtiyaç Sahibi Kişilere Yardımcı Oluyorum"

Mahallede bulunan ihtiyaç sahibi kişilere elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışan Önsoy, gerekli durumlarda resmi kurumlara kendi aracıyla vatandaşları götürdüğünü ifade etti.

Önsoy, "Resmi dairelere gidemeyenler, aracı olmayanlar, oraya ulaşamayan veya haberi olmayanlar var. Çevremizden araştırarak bildiğimiz kişilere kendi aracımızla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yardım kuruluşları ve derneklere başvuru yapıyoruz. Ailelere yardımcı oluyorlar. Formlarını dolduruyoruz. Posta geldiğinde evlerinde bulunamayanlara evraklarını ulaştırıyorum. Önceden hep evdeydim. Şimdi daha sosyal oldum. 3 çocuğum var ikisi büyük ve olanların farkında. En küçük çocuğum 10 yaşında. O yeni yeni farkına varıyor. Onlar anneleriyle hep gurur duyuyorlardı şimdi de gurur duyuyorlardır. Kadınlar siyasette de muhtarlıkta da olmalı. Kadınlar, elinin değdiği her şeyi güzelleştiriyor" ifadelerini kullandı.

"Muhtarlık Gereksiz Değil"

Bahçeşehir Mahallesi sakinlerinden Zübeyde Caner, Muhtar Özlem Önsoy’dan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Caner, "Gece gündüz her zaman kapısını çalabileceğimiz biri. Her derdimize her sıkıntımıza koşar. Muhtarlık gereksiz değil. Muhtar bir mahallenin en büyük destekçisi diyebilirim. Her türlü sıkıntıda her şeyden önce onun kapısını çalacağız" diyerek muhtarlığın gerekli olduğuna değindi.

Yukarı Çatak Mahallesi Muhtarı Harun Yozgat, "Muhtarlık demokrasinin en temellerini oluşturan şeylerden birisi. Muhtarlık belediyelerden de önce kurulmuş bir sistem. İki bayan muhtarımız var. Özlem Hanım çok aktif, pozitif bir arkadaşımız. Her zaman yanımızda. Mahalleli için kendini paralıyor, elinden geleni yapıyor. Allah sayılarını arttırsın" cümlelerine yer verdi.

Çapanoğlu Mahallesi Muhtarı Necip Eröz, "Muhtarlarımıza hayırlı görevler yapmayı diliyorum. Özlem Hanıma desteğimiz tam. Yozgat’ta 27 mahallemiz var iki tane bayan adayımız vardı. İkisi de muhtar oldu. Şimdiye kadar kadın muhtar görmediklerinden şaşıranlar oluyor. Özlem Hanım mahallesine iyi şeyler yapıyor, hizmet ediyor" dedi.

Köseoğlu Mahallesi Muhtarı Mithat Ceylan "Ablamız olarak ona destek çıkıyoruz, oda bize destek çıkıyor sağ olsun" derken, Mutafoğlu Mahallesi Muhtarı Ali Çankaya ise "25 senelik muhtarım. İki tane çiçeğimiz var. Biri Özlem Hanım diğeri Gülseren Hanım. Onlarla da çalışmalarımız iyi oluyor" şeklinde konuştu.