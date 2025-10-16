İl Müdürü Arif Topal 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, emekleriyle toprağa bereket katan tüm kadın çiftçilerin gününü kutladı.

İl Müdürü Topal, kadınların hem aile hem de ülke ekonomisinin temel direklerinden biri olduğunu belirterek, “Kadın; sadece ailenin temeli değil, aynı zamanda üretimin de kalbidir. Toprağı eken, tohumu büyüten, ürünü soframıza taşıyan kadınlarımız; hem aile ekonomisine hem de ülke kalkınmasına büyük katkı sunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Topal, kırsalda yaşayan kadınların sabrın, emeğin ve üretkenliğin en güzel örneklerini sergilediğini vurgulayarak, “Onların azmi, ülkemizin tarımsal üretiminde görünmez ama en güçlü destektir” dedi.

Kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda daha aktif hale gelmesi için yürütülen çalışmalara değinen Topal, şunları kaydetti: “Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak bizler, kadının her alanda güçlenmesini destekliyoruz. Kadınların üretim süreçlerinde aktif rol alması, ekonomik bağımsızlıklarını kazanması ve sosyal yaşamda daha görünür hale gelmesi en önemli hedeflerimizdendir. Bu kapsamda kadın kooperatiflerimizin, girişimci kadınlarımızın ve çiftçilerimizin yanında olmaya, onlara rehberlik etmeye devam ediyoruz.”

Topal, kadın çiftçilerin emeğinin yalnızca tarlada değil, toplumun geleceğinde de karşılık bulduğunu ifade ederek, “Onların ellerinde büyüyen her tohum, bir umut, bir yaşam ve bir gelecek demektir. Bugün, bu emeğe sahip çıkmak, kadın çiftçilerimizi desteklemek hepimizin ortak sorumluluğudur.” değerlendirmesinde bulundu.

Topal, mesajının sonunda, “Toprağa alın teriyle bereket katan tüm kadın çiftçilerimize yürekten teşekkür ediyor; emeklerinin daim, ürünlerinin bereketli olmasını diliyorum. Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlu olsun.” ifadelerine yer verdi.