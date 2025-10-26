Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, doğal yaşamın korunması ve avcılık faaliyetlerinin yasalar çerçevesinde yürütülmesi amacıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Akdağmadeni ve Kadışehri İlçe Jandarma Komutanlıkları ile koordineli yürütülen denetimde, Kara Avcılığı Kanunu kapsamında avlaklarda faaliyet gösteren avcılar yakından takip edildi.

Denetimler sırasında toplam 37 avcı, AVBİS (Avcı Bilgi Sistemi) ve UYAP üzerinden sorgulanarak yasal avcı olup olmadıkları titizlikle kontrol edildi. Avcıların yanlarında bulundurdukları av tüfekleri ve diğer av malzemeleri de denetim ekiplerince detaylı bir şekilde incelendi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, denetimlerin sadece yasalara uyumu sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda doğal yaşamın ve hayvan popülasyonlarının korunmasına da katkı sunduğunu ifade etti. Yetkililer, “Bu tür kontroller, doğanın sürdürülebilirliği, av haklarının korunması ve vatandaşlarımızın güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Denetimlerimiz, avcılık faaliyetlerinin yasal sınırlar içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla aralıksız devam edecek” açıklamasında bulundu.