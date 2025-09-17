Sorgun, Yerköy ve Saraykent ilçelerinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilkokul ve ortaokul önlerinde okul servis araçları ve sürücülerini denetledi.

Denetimlerde, sürücülerin emniyet kemeri kullanıp kullanmadığı, öğrencilerin araca biniş ve inişlerinde dikkat edilmesi gereken kurallar, servis araçlarında “DUR” levhası ve “OKUL TAŞITI” ibaresi bulunup bulunmadığı kontrol edildi.

Trafik Kurallarına Değindiler

Ekipler, genel trafik kurallarına uyulması konusunda sürücüleri bilgilendirdi ve öğrenci güvenliğinin her şeyden önce geldiğini vurguladı.