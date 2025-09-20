19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Aydıncık, Boğazlıyan, Çayıralan, Kadışehri, Sarıkaya, Sorgun ve Yenifakılı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçelerde ikamet eden gazileri ziyaret etti.

Ziyaretler kapsamında gazilerin hanelerine gidilerek hal ve hatırları soruldu, vatan için yaptıkları fedakârlıklardan dolayı şükranlar sunuldu. Günün anlam ve önemine binaen çeşitli hediyeler takdim edildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyeti uğruna canlarını ortaya koyan, kahramanlıklarıyla tarihimize yön veren gazilerimiz; milletimizin onur ve gurur kaynağıdır. Gazilerimize duyduğumuz hürmet ve minnet daima sürecektir” ifadelerine yer verildi.