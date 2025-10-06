Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde çok sayıda sürücüye idari para cezası uygulandı.

Yozgat Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, Azizli köy yolu kavşağında durdurulan araç sürücüsü A.İ.Ö.’nün yapılan alkol testinde 0,66 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 48/5 (3. kez), 34/A, 36/3-B ve 91 maddeleri uyarınca 40 bin 514 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesine 5 yıl süreyle el konulurken, araç trafikten men edildi.

Sarıkaya yolunda B.K. isimli sürücünün alkol kontrolünde 1,77 promil alkollü olduğu tespit edildi. Trafik timi tarafından şahsa 2918 Sayılı Kanun’un 48/5 maddesi uyarınca 11 bin 622 lira idari para cezası uygulandı.

Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, durdurduğu ve hurdacılık yaptığı belirlenen K.E. isimli sürücünün ehliyetsiz araç kullandığını tespit etti. Sürücüye 2918 Sayılı Kanun’un 36/3-A maddesi gereği 18 bin 677 lira idari para cezası uygulandı.