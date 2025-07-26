Market, kasap, manav, restoran, kafe, lokanta ve yemekhane gibi işletmelerin 28 Temmuz 2025 tarihine kadar denetim bilgilerini içeren karekodlarını oluşturarak tüketicilerin görebileceği bir alana yerleştirmek zorunda. Karekoda geçmeyene 105 bin TL ceza uygulanacak.

“Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması”

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafınca, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla gıda işletmelerinin denetim durumunu vatandaşın da takip edebilmesi için “Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması”nı 7 Haziran 2024 Dünya Gıda Güvenilirliği gününde gönüllülük esaslı hayata geçirmişti.

28 Temmuz’dan İtibaren Zorunlu

Bu yılın mayıs ayında yapılan yönetmelik değişikliğiyle karekod uygulaması market, kasap manav gibi gıda satış yerleri ve restoran, kafe, yemekhane gibi gıda toplu tüketim yerlerinde zorunlu hale getirildi ve işletmelerin 28 Temmuz’dan itibaren uygulamayı devreye alması zorunlu tutuldu.

Bakanlık bu sistemle hem tüketici güvenliğini artırmayı hem de gıda denetimini daha şeffaf hale getirmeyi amaçlıyor.

Tüketici Görecek

Uygulama kapsamında gıda işletmeleri karekodlarını oluşturarak, tüketicilerin kolaylıkla görebileceği bir alana yerleştirecek.

Böylece vatandaşlar, işletmelerinin en son ne zaman denetlendiğini, denetim sonuçlarını görebilecek.

Bakanlık uygulamanın takibini yapacak, karekoda geçmeyen işletmelere 105 bin TL para cezası uygulanacak.

Karekod Nasıl Alınır?

İşletmeye özgü karekodun alınması için bakanlığın “Güvenilir Gıda” adresindeki ana menüde yer alan “işletme karekod” başlığına tıklanarak sayfada yer alan bilgiler doldurulacak.

Sorgula ve oluştur butonuna basılmasıyla karekod oluşturuluyor.

Yazdır sekmesine basılarak da çıktı alınabiliyor. Tüketiciler de Tarım Cebimde mobil uygulaması üzerinden cep telefonu kameralarına karekodu okutarak sorgulama yapabilecek.