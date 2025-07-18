Yozgat Valiliği Konferans Salonunda yapılan toplantıya Vali Mehmet Ali Özkan katılım sağladı.

Yozgat, Kayseri ve Sivas illerindeki mikro ve küçük işletmeler, kooperatifler ve üretici birliklerine yönelik olan program; çevresel sürdürülebilirlik ve sosyal kapsayıcılığı esas alıyor. Kadınlar, gençler ve kırılgan grupların istihdamını önceleyen projelere öncelik verilecek.

Toplam 35 milyon lira bütçeye sahip programda, 600 bin lira ile 2 milyon lira arasında hibe desteği sağlanacak. Başvurular 22 Ağustos’a kadar KAYS üzerinden yapılabilecek.

Önemli Destek Fırsatı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından, Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan TR72 Bölgesi’nde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmeler, kooperatifler ve üretici birlikleri için önemli bir destek fırsatı başladı. “TR72 Sosyal Kapsayıcı ve Yeşil Geçiş Hızlandırıcı Hibe Desteği” adıyla duyurulan program, çevresel sürdürülebilirliği ve sosyal kapsayıcılığı odağına alıyor.

Yeşil Dönüşüm ve Sosyal Kapsayıcılık Ön Planda

Program, Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi kapsamında, işletmelerin yeşil dönüşüm faaliyetlerini desteklemeyi amaçlıyor. Aynı zamanda kadınlar, gençler ve diğer kırılgan grupların istihdamını artıracak projelere öncelik veriliyor.

Desteklenecek Faaliyetler

Program, Avrupa Birliği’nin 2020 Yeşil Taksonomi Tüzüğü’ne uygun olarak aşağıdaki çevresel hedeflere katkı sağlayan projeleri destekleyecek:

İklim değişikliğinin azaltılması

İklim değişikliğine uyum

Su ve deniz kaynaklarının korunması

Döngüsel ekonomiye geçiş

Kirliliğin önlenmesi

Biyoçeşitliliğin korunması

Kimler Başvurabilir?

Mikro ve küçük ölçekli işletmeler

Kooperatifler

Üretici birlikleri

Destek Detayları

Toplam Bütçe:35 milyon

Destek Tutarı:600 bin – 2 milyon

Destek Oranı:

Mikro/küçük işletmeler için yüzde 50 - yüzde 75

Kooperatifler ve üretici birlikleri için yüzde 75 - yüzde 90

Proje Süresi: Azami 12 ay

Son Başvuru Tarihi

KAYS Üzerinden Başvuru: 22 Ağustos 2025, saat 23.50

Taahhütname Teslimi: 29 Ağustos 2025, saat 17.00