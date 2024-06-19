Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) heyecanı tüm hızıyla sürüyor. F Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan'la karşılaşan A Millî Takımı, 3-1'lik skorla sahadan galip ayrılarak grupta liderlik koltuğuna oturdu.

MAÇIN GOLLERİ

Ay-Yıldızlı ekibimize galibiyeti getiren golleri, 25. dakikada babası Yozgatlı olan Mert Müldür, 65. dakikada annesi Yozgatlı olan Arda Güler ve 90+7. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Gürcistan'ın tek golü ise 32. dakikada Georges Mikautadze'den geldi.

F GRUBU'NDA SON DURUM

F Grubu'nun diğer karşılaşmasında Portekiz, Leipzig'de oynanan maçta Çekya'yı 2-1 mağlup etti. A Millî Takımımız, F Grubu'ndaki ikinci maçında 22 Haziran Cumartesi günü yine Dortmund'daki BVB Stadyumu'nda TSİ 19.00'da Portekiz ile karşılaşacak. 26 Haziran Çarşamba günü ise Hamburg'daki Volkspark Stadyumu'nda TSİ 22.00'de Çekya ile mücadele edecek.

ARDA GÜLER'İN YOZGATLI KÖKENLERİ

Real Madrid ve Milli Takımın parlayan yıldızı Arda Güler'in Yozgat kökenli olduğu öğrenildi. Güler'in annesi Serap Güler'in Yozgat'ın Musabeyli Boğazı Köyü'nden olduğu ortaya çıktı. Bu bilgi, Yozgatlılar arasında büyük bir gurur kaynağı oldu.

MERT MÜLDÜR'ÜN AİLE KÖKENLERİ

3 Nisan 1999'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da dünyaya gelen Mert Müldür'ün babası Yozgatlı bir işçi, annesi ise Bingöllü bir ev hanımı. Müldür'ün Yozgatlı kökenleri, onun milli takımdaki başarısını daha da anlamlı kılıyor.