Avusturya ile EURO 2024 Son 16 Turu'nda karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nın savunma oyuncularından Yozgatlı Mert Müldür, maç öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Leipzig Stadı'ndaki basın toplantısında teknik direktör Vincenzo Montella ile birlikte yer alan babası Yozgatlı Müldür, rakiplerini detaylı bir şekilde analiz ettiklerini ve çeyrek finale yükselmek istediklerini belirtti.

Mert Müldür, "Bu maç daha özel olacak çünkü çeyrek finale çıkma şansı var. Rakibimizi çok iyi analiz ettik, hazırlıklarımızı bu yönde yaptık. Mart ayındaki maçtan farklı olacak, umarım biz turu geçen taraf oluruz" şeklinde konuştu. Avusturya kökenli olan Müldür, Avusturya Milli Takımı'nda oynamak gibi bir düşüncesinin hiç olmadığını belirtti.

Stadyumu gezerken taraftarlarıyla birlikte olacakları anı hayal ettiğini söyleyen Müldür, "Oynadığımız maçlardaki görüntüler bizi mutlu ediyor, umarım bugün de aynı duyguları yaşarız" dedi. Takım arkadaşlarıyla sürekli antrenman yaptıklarını ve birbirlerini iyi tanıdıklarını vurgulayan Müldür, cezalı veya sakat oyuncular olması durumunda bile güvenlerinin tam olduğunu ifade etti.

Son olarak, milli takımla ilgili yapılan eleştirilere ilişkin olarak Müldür, "Bizi etkilememeli, işimize odaklanmalıyız. Ülkemizi mutlu etmek için buradayız" şeklinde konuşarak sözlerini tamamladı.

Milli futbolcu Mert Müldür, maçın mart ayında kaybettikleri karşılaşmaya benzemeyeceğine inandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu maç daha özel olacak çünkü ucunda çeyrek final bileti var. Her iki takım buna ulaşmak istiyor. Umarım iyi bir sonuçla gülen taraf biz oluruz. Rakibimizi çok iyi analiz ettik, çok iyi hazırlandık, hazırlık maçındaki duruma benzer bir maç olmayacağını düşünüyorum, inşallah tur atlayan taraf biz oluruz. Çok önemli bir maç. Viyana’dan birçok arkadaşım beni aradı, stadyumda da olacaklar. Avusturya çok sağlam bir takım, güçlü bir takım, tek bir oyuncu seçmek istemem çok iyi oynuyorlar, zayıf ve güçlü yanlarını iyi biliyorlar, her zaman tüm güçlerini sahaya yansıtıyorlar. Avusturya’da büyüdüm, okudum ve futbola orada başladım, Avusturya ile belli bir bağlantım var ama Türkiye’de 17 ve 19 Yaş Altı takımlarında yer aldım, bugün de Türk Milli Takımı’ndayım. Avusturya’da oynama ihtimali benim için hiç yoktu."

Mert, takım olarak stadyumu gezdiklerinde neler düşündüğünün sorulması üzerine, "Zemine bastığımız anda herkesin düşüncesinde taraftarımızla birlikte nasıl bir görüntü ortaya çıkar, onu hayal ediyoruz. Oynadığımız maçlardaki görüntüler bizi mutlu etti, onlarla sevinmek ayrı bir duygu. İnşallah bugün de buna benzer duygular yaşarız." şeklinde konuştu.

Milli futbolcu, cezalı oyuncular hakkında ise "Cezalı ya da sakat oyuncumuz olursa bile antrenmanlarda sürekli birlikteyiz, birbirimizi iyi tanıyoruz, 3-4 haftadır her gün birlikte idman yapıyoruz. Moral motivasyonumuz çok yüksek kim oynarsa oynasın hiçbir problem olmayacağını düşünüyorum. Milli takıma gelen her futbolcu yüzde yüzüyle oynamak zorundadır. Oynamadığım sürede de Fenerbahçe’de kendimi hazır tuttum, hayalimde hep şampiyonaya katılmak vardı. O gün de geldi, antrenmanlarda ve maçlarda yüzde yüzümü vererek hocadan formayı alabildiğimi düşünüyorum. Hoca beni tercih ettiğinde tüm gücümü vermek için elimden geleni yaptım." değerlendirmesinde bulundu.