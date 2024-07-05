Merkez Ar-Ge çalışmalarının yükseltilmesine katkı verilmesi amacıyla, genç araştırmacılara yönelik olarak 4 Temmuz 2024 tarihinde Ankara’da DEHUKAM toplantı salonunda düzenlenen “Araştırma Projesi Yazım ve Uygulama Stratejileri Eğitimi” etkinliğine proje yapmaya istekli ve proje süreçlerini öğrenmeye ilgi duyan kişiler katıldı.

DEHUKAM Müdürü Mustafa Başkara’nın daveti üzerine etkinlikte eğitmenlik yapan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi eski Rektörlerinden Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi ve DEHUKAM Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yücel Acer, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Demir ve Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, mesleki bilgi ve araştırmalarından edindikleri birikimleri ışığında, deneyim ve fikirlerini paylaştılar.

Sabah oturumunda “Proje Döngüsü Yönetimine İlişkin Temel Kavramlar; Proje Hazırlık ve Planlama Süreçleri; Proje Yönetimi ve Sonuçların Yaygınlaştırılması” başlıkları etrafında eğitici bilgilerin verildiği programının öğleden sonraki oturumunda katılımcılara gruplar halinde “Proje Fikri Geliştirme ve Yazım Uygulaması” yaptırıldı.

Eğitimden yararlanan katılımcılardan bazıları yaptıkları değerlendirmelerinde, eğitimde daha önce ilgi duydukları alanda bilgilerini geliştirme imkânı bulduklarını, proje yazma süreciyle birlikte yeni fikirlerin hayata geçmesi ve etkilerinin önemini kavradıklarını, akademik hayatta etik değerlerin önemini kavradıklarını, proje yazım sürecinin simüle edilmesinin verimli olduğunu, teoride öğrenilenlerin pratik olarak deneyimlendiğini ve böylece bilginin daha kalıcı olmasının sağlandığını, sorulara verilen cevaplarla merak ettikleri şeyleri öğrenme fırsatı bulduklarını, konulara ve proje yazım aşamasında titizlik göstermek, araştırmacı ruhunu hissetmek ve öz denetim konusunda gelişmek gerektiğini fark ettiklerini, bursların kapsamı ve türleri hakkında bilgi edinme, TÜBİTAK sistemini yakından görme, proje süreçlerini tanıma, proje yazımını öğrenme ve dikkat edilmesi gereken hususları anlama fırsatı yakaladıklarını, etkileyici bir program olduğunu ve ileride de faydalı olacağını düşündüklerini ifade ettiler ve ilerde analitik düşünme ile akademik makalelerin yazım süreciyle ilgili uygulama içerikli eğitimlerin düzenlenmesinin faydalı olabileceği önerilerinde de bulundular.

Katılımcıların memnuniyetlerinin ve etkili bir eğitimin gerçekleştirilmiş olmasının kendilerini mutlu ettiğini ortaya koyan DEHUKAM Müdürü Mustafa Başkara, eğitmenlik yapan akademisyenlere teşekkür ederek günün anısına hediye takdim etti.