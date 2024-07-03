A Milli Takım'ın genç yeteneği Yozgatlı Arda Güler, Wayne Rooney ve Cristiano Ronaldo'nun ardından bir Avrupa Şampiyonası'nda hem gol atan hem de asist yapan üçüncü genç oyuncu unvanını kazandı.

Fenerbahçe’de o transfer gerçekleşti! Fenerbahçe’de o transfer gerçekleşti!

Arda

TÜRKİYE, ÇEYREK FİNALDE HOLLANDA İLE KARŞILAŞACAK

Türkiye, EURO 2024'te son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi ve Hollanda'nın rakibi oldu.

Arda (2)

ARDA GÜLER, TARİHE GEÇTİ

Milli takımda 1 asistle maçı tamamlayan annesi Yozgatlı Arda Güler, 20 yaşına girmeden önce bir Avrupa Şampiyonası'nda hem gol atan (1 gol | Gürcistan) hem de asist yapan (1 asist | Avusturya) üçüncü oyuncu olarak tarihe geçti.

Arda (1)

Bu başarıya ulaşan diğer isimler ise Wayne Rooney (EURO 2004) ve Cristiano Ronaldo (EURO 2004) idi.

Kaynak: Haber Merkezi