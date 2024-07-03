A Milli Takım'ın genç yeteneği Yozgatlı Arda Güler, Wayne Rooney ve Cristiano Ronaldo'nun ardından bir Avrupa Şampiyonası'nda hem gol atan hem de asist yapan üçüncü genç oyuncu unvanını kazandı.

TÜRKİYE, ÇEYREK FİNALDE HOLLANDA İLE KARŞILAŞACAK

Türkiye, EURO 2024'te son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi ve Hollanda'nın rakibi oldu.

ARDA GÜLER, TARİHE GEÇTİ

Milli takımda 1 asistle maçı tamamlayan annesi Yozgatlı Arda Güler, 20 yaşına girmeden önce bir Avrupa Şampiyonası'nda hem gol atan (1 gol | Gürcistan) hem de asist yapan (1 asist | Avusturya) üçüncü oyuncu olarak tarihe geçti.

Bu başarıya ulaşan diğer isimler ise Wayne Rooney (EURO 2004) ve Cristiano Ronaldo (EURO 2004) idi.