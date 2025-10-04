Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine atanan Fatih Mehmet Karaca, dini hizmetler, müfettişlik ve uluslararası müşavirlik görevlerinde edindiği deneyimlerle öne çıkıyor.

1970 yılında Ankara’da doğan ancak aslen Yozgatlı olan Karaca, hafızlık eğitimini İstanbul Beykoz Göksu Kur’an Kursu’nda tamamladı. Ortaokul ve lise öğrenimini İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde sürdürdü. Lisans derecesini ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden aldı.

Eğitim ve Akademik Çalışmaları

17. dönem Haseki Eğitim Merkezi İhtisas Kursu’nu başarıyla bitiren Karaca, halen Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tefsir Bilim Dalı’nda doktora eğitimine devam ediyor. Akademik çalışmalarını sahadaki dini hizmetlerle birleştiren Karaca, irşat ve eğitim faaliyetlerinde aktif bir şekilde görev aldı.

Diyanet’te İlk Görevlerinden Uluslararası Temsile

1994 yılında Kur’an Kursu Öğreticisi olarak Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde göreve başlayan Karaca, bir süre İzmir Tire Eğitim Merkezi Öğretmeni olarak hizmet verdi. Ardından müfettişlik görevine geçerek hem yurt içinde hem de yurt dışında çeşitli sorumluluklar üstlendi.

Yurt Dışı Müşavirlik Görevleri

16 Mayıs 2014’te İsveç Stockholm Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği görevine atanan Karaca, burada dört yıl boyunca görev yaptı. 2018 yılının Temmuz ayında görevi sona erdikten sonra Başmüfettişlik görevine geri döndü.

2 Ağustos 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı görevine getirilen Karaca, hem yurtiçinde hem de yurtdışında Diyanet’in temsil gücünü artıran isimlerden biri olarak tanındı.

Belçika Müşavirliğinden Başkan Yardımcılığına

Son olarak Belçika Din Hizmetleri Müşaviri olarak görev yapan Fatih Mehmet Karaca, 3 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

Bu atamayla Karaca, hem merkez teşkilatında hem de uluslararası alanda kazandığı tecrübeleri yeni görevine taşımış oldu.

Ailesi ve Dil Bilgisi

Evli ve iki çocuk babası olan Karaca, Arapça ve İngilizceyi ileri düzeyde biliyor. Dini bilgi birikimini sahadaki tecrübeyle harmanlayan Yozgatlı bürokratın, yeni görevinde Diyanet’in uluslararası çalışmalarına önemli katkılar sunması bekleniyor.