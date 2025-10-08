Yozgatlı Iş Insanından Sağlık Yatırımı

Yozgatlı iş insanı Diş Hekimi Hayri Kılıç’a ait Arda Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Ankara’nın Etimesgut ilçesi Elvankent semtinde düzenlenen törenle hizmete girdi.

Etimesgut eski Belediye Başkanı Enver Demirel, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve çok sayıda davetlinin katıldığı törende, dualar eşliğinde açılış kurdelesi kesildi.

Açılışın ardından davetliler, modern donanımlarla hazırlanan muayene odalarını gezerek poliklinikte sunulacak hizmetler hakkında bilgi aldı.

Katılımcılar, sağlık alanında yapılan bu tür yatırımların hem Ankara hem de Yozgatlı vatandaşlar için büyük bir kazanım olduğunu belirterek memnuniyetlerini dile getirdi.

Polikliniğin sahibi Diş Hekimi Hayri Kılıç, açılış programına katılan misafirlere teşekkür ederek, “Amacımız vatandaşlarımıza güler yüzlü, kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti sunmak. Bu yatırımı, hemşehrilerimizin sağlığı için önemli bir adım olarak görüyoruz” dedi.