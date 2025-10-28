İş İnsanı Kızıltaş, “Bu karar Yozgat’taki birçok fırının kapanmasına ve Yozgat’ın tescilli lezzeti parmak çöreğin sonu olur” dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın yeni dönemde çevre dostu enerjiye geçiş kapsamında açıkladığı fırın kararı ilde tartışma yarattı.

Karar kapsamında, yeni açılacak fırınların sadece doğalgaz veya elektrikle çalışabileceği, mevcut odunlu ve kömürlü fırınların ise 1 Haziran 2026’ya kadar dönüşüm yapmak zorunda kalacağı duyuruldu.

Bu kararın ardından Yozgatlı İş İnsanı Hanifi Kızıltaş yazılı bir açıklama yaparak karara tepki gösterdi. Kızıltaş, bu düzenlemenin hem esnafı hem de Yozgat’ın gastronomik kültürünü olumsuz etkileyeceğini belirtti.

“Bu karar tamamen yanlış” diyen Kızıltaş, açıklamasında, “Bu karar Yozgat’taki birçok pide fırınının kapısına kilit vurması anlamına geliyor. Zaten un, maya gibi maliyetlerle mücadele eden fırıncı esnafımızın üzerine bir de elektrik ve doğalgaz yükü binerse ayakta kalmaları mümkün olmaz. Yozgat’ın meşhur pidesi, kıymalısı ve parmak çöreği odun ateşinde pişer. O ateşin verdiği lezzeti doğalgazda yakalamak imkânsız” dedi.

Kızıltaş, Yozgat’ın tescilli lezzeti “Parmak Çörek”in odun ateşiyle özdeşleştiğini hatırlatarak, belediyeden kararını yeniden değerlendirmesini istedi.

Kızıltaş, “Yozgat’ın meşhur parmak çöreği, kıymalısı ve pidesi doğalgazla pişirilirse o lezzet kaybolur. Lezzetini veren odun ateşidir. Bir asırdır Yozgatlıların sofrasında yer bulan parmak çörek tarifinde bile ‘260 gram olarak fırına verilir ve 260-270 derecede odun ateşinin közünde 20 dakikada pişirilir’ deniliyor. Bu karar uygulanırsa, Yozgat’ın tescilli çöreği tarih olur” diye konuştu.

Hanifi Kızıltaş, belediye yönetimine çağrıda bulunarak geleneksel fırıncılığın yaşatılması gerektiğini vurgulayarak, “Belediye Başkanımız Sayın Kazım Arslan’ın bu kararından bir an önce dönmesi lazım. Yozgat’ın kültürel mirası olan parmak çörek, sadece bir yiyecek değil; şehrin kimliğidir. Bu miras korunmalı” şeklinde konuştu.