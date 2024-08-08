Yozgat’ın Saraykent ilçesi Mahmatlı köyünde doğan tanınmış iş insanı Halil Ünler’in ölümü, büyük bir şüphe uyandırdı. Ailesi, hastane ve doktorlar hakkında ciddi iddialarda bulundu. İşte detaylar...

HALİL ÜNLER’İN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

Ankara'da tanınmış iş insanı Halil Ünler, 10 gün önce rutin sağlık kontrolleri için gittiği özel hastanede, üç kalp ameliyatı geçirdikten sonra hayatını kaybetti. Ölümü ailesi ve kamuoyunda büyük bir şok yarattı.

AİLEDEN ŞOK İDDİALAR

Ünler’in kızı Merve Yılmaz, babasının ölümünden hastaneyi sorumlu tutarak, "Babamın hiçbir sağlık problemi yoktu. Yürüyerek geldiğimiz hastaneden cenazesiyle birlikte çıkıyoruz," dedi. Ünler, 26 Temmuz’da özel hastaneye başvurduğunda kalp kapaklarının çürüdüğü belirtilmişti. İlk anjiyo ameliyatının ardından 30 Temmuz’da hastaneden taburcu edildi, ancak 2 Ağustos’ta bayılma hissiyle tekrar hastaneye döndü.

HASTANE YETKİLİLERİNİN AÇIKLAMASI

Hastane yetkilileri, Ünler’in akşam saatlerinde yalnız kaldığında baygınlık geçirdiğini ve acilen yoğun bakıma alındığını açıkladı. Ancak sabah saatlerinde kalbinin durduğu belirtildi. Ölüm haberi öğle saatlerinde ailesine iletildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Aile, hastane yönetimi ve doktorları suçlayarak savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Halil Ünler’in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

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