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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararını açıklamasının ardından Yozgatlı Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Batuhan Tufaner faiz politikası yorumu yaptı.

Doç. Dr. Tufaner yaptığı açıklamada, “Politika metnine baktığımızda yeni ifadelerin eklendiğini görüyoruz. Politika metninde yer alan lira varlıklara olan talebin arttırılması ifadesi dikkat çekiyor. KKM’den çıkışların devam ettiğini görüyoruz. Metindeki bir diğer dikkat çekici ifade ise jeopolitik risklerin etkileri. Özellikle de petrol fiyatlarındaki artışların enflasyonist sonuçlarına vurgu yapılmış. Jeopolitik riskler yaygınlaşır ve risk alma iştahı düşerse olumsuz etkilenebiliriz. Diğer taraftan, uluslararası yatırımcıların aklındaki en önemli soru TCMB’nin rasyonel politikaların devam edip etmeyeceği. Beklenen ölçüde faiz artırımına gidilmesi bu beklentiyi karşıladı. Faiz artışı yurtiçi açısından ise, enflasyon ataletinin ve dolarizasyonun kırılması adına önemli bir adım” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)