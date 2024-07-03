Genel Başkan Arslan, ziyarette öncelikle son haftalarda ülkede meydana gelen orman yangınları nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti iletti.

Arslan, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile sendika üyelerinin sorunları ve bu sorunların çözümleri konularında görüş alışverişinde bulundular.

BEKİR KARACABEY KİMDİR?

1973 Çayıralan’da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi’nden 1993 yılında mezun oldu. Askerlik görevini 31.03.1994 - 31.12.1994 tarihleri arasında yerine getirdi. Çalışma hayatına 1996-1997 yılları arasında özel sektörde başladı. 1997 yılında Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü’nde mühendis, aynı yıl Şanlıurfa YİBO Okulu İlkokulu’nda ve 1997-1998 yılları arasında da Şanlıurfa Harran Uzunyol Köyü Okulu İlkokulu’nda öğretmenlik yaptı. 1998-2000 arasında Sivas-Şerefiye Orman İşletme Şef, 2000-2003 arasında Bilecik-Pazaryer Orman İşletme Şef, 2003-2005 arasında Bolu-Elmalık Orman İşletme Şef, 2005- 2008 arasında İnegöl-İnayet Orman İşletme Şef, 2008-2011 arasında Bilecik Orman İşletme Müdür Yardımcısı, 2011- 2013 arasında İnegöl Orman İşletme Müdürü, 2013-2014 arasında Ankara Orman Bölge Müdür Yardımcısı, 2014- 2017 arasında Konya Orman Bölge Müdürü olarak görev yaptı. 2017 yılında Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Bekir Karacabey, 11.08.2017 tarihinde aynı kurumun Genel Müdürü olarak atandı. 4 Ocak 2019 tarihinde TİGEM Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Karacabey, evli ve 2 çocuk babasıdır.

SETTAR ASLAN KİMDİR?

1950 yılında Yozgat'ın Görpeli köyünde doğan Settar Aslan, 12 Eylül 1980 sonrasında profesyonel olarak sendikacılığa başladı.

Uzun yıllardır sendikal tecrübe ve birikime sahip olan Aslan, Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Tarım Orman-İş Sendikasının 7-8 Nisan 2007'de yapılan 2. Olağan Genel Kurulunda Genel Başkanlığa seçildi. Tarım Orman-İş, 3 Mayıs 2008 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda Öz Orman-İş Sendikası'na katılma kararı aldı. Settar Aslan, yapılan seçimlerde Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı seçildi. Aslan, 9-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Öz Orman-İş 2. Olağan Genel Kurulunda yeniden Genel Başkanlığa seçildi. Settar Aslan, 14-15 Mayıs 2015 tarihlerindeki 3. Olağan Genel Kurulda, yeniden Öz Orman-İş Genel Başkanlığına seçildi.

Settar Aslan, 25 Nisan 2019'da yapılan 4. Olağan Genel Kurulda güven tazeleyerek yeniden Genel Başkan seçildi.