Fenerbahçe'de geçen sezonu genellikle yedek kulübesinde geçiren Mert Müldür, A Milli Takım ile EURO 2024'te etkileyici bir performans sergiliyor.

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Hollanda'dan Ajax ve Feyenoord'un da ilgisini çeken 25 yaşındaki oyuncu, iki maçtaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. İddialara göre, bu iki kulübün önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'ye resmi teklif yapması bekleniyor.

Hollanda Mert (4)

Geçen sezon Fenerbahçe'de yedek kalmış olması nedeniyle menajerini değiştiren Mert Müldür, EURO 2024'teki performansıyla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına girdi.

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Hollanda Mert (3)

Bu kulüplerden biri de Fransız ekibi Marsilya. Milli oyuncunun menajeri, Ligue 1 ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.

Hollanda Mert (6)

Mourinho'ya rağmen takımdan ayrılmak istediği öğrenilen Mert Müldür için Fenerbahçe yönetiminin menajerine "15 milyon euroyu getirirsen Mert Müldür'ü alabilirsin" dediği belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi