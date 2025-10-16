Karayolları Genel Müdürlüğü, sürücüleri trafik işaretlerine dikkat etmeleri ve hızlarını azaltmaları konusunda uyardı.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), ülke genelinde yürütülen yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğünü belirterek, sürücülerin özellikle çalışma yapılan güzergâhlarda dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları gerektiğini duyurdu.

Üstyapı Onarım Çalışmaları Sürüyor

KGM’den yapılan açıklamaya göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun 3-8. kilometreleri arasında üstyapı onarımı yapılıyor. Bu kapsamda, otoyolun İzmir yönü trafiğe kapatıldı ve araçlar Altınova istikametine yönlendirildi. Aydın-Denizli Otoyolu’nun 8-14. kilometrelerinde yürütülen çalışmalar nedeniyle Denizli yönü trafiğe kapatılırken, ulaşım Aydın yönünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Karabük Yönü Kapalı

Anadolu Otoyolu’nun Karabük bağlantı yolunda yer alan üst geçit köprüsünde genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple Karabük yönü trafiğe kapatıldı, araçlar D100 devlet yoluna aktarılıyor. Afyonkarahisar-Uşak yolunda 33-36. kilometreler arasındaki bazı kesimlerde üstyapı onarımı sürerken, ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

Bakım Çalışması Trafiği Etkileyecek

Sinop-Samsun yolundaki Demirciköy Tüneli’nde yapılan bakım çalışmaları nedeniyle tünelin Sinop yönü geçici olarak trafiğe kapatıldı. Araç geçişleri servis yolu üzerinden sağlanıyor. Ordu-Giresun il sınırı ile Piraziz-Giresun arasındaki 0-5. kilometrelerde ise üstyapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Piraziz-Giresun yönü trafiğe kapatıldı, ulaşım diğer şeritten iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Trafik Kontrollü Akıyor

Bursa-İnegöl yolunun Kazancı Kavşağı ayrımında yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak ilerliyor. Aynı şekilde, Gölbaşı-Adıyaman yolundaki Eğriçay Köprüsü civarında devam eden sanat yapıları yenileme çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolu üzerinde 5-10. kilometrelerde devam eden çalışmalar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor. Son olarak, İnebolu-Kastamonu yolu üzerindeki çalışmalarda bölünmüş yolun İnebolu-Kastamonu istikameti trafiğe kapatıldı; araçlar diğer şeritten çift yönlü ilerliyor.