Milli halterci hemşehrimiz Muhammed Furkan Özbek, 65 kilogram koparmada ilk hakkında 140 kiloyu kaldırdı dünya şampiyonu oldu.

Norveç'te düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler Muhammed Furkan Özbek, podyuma çıktı. Milli sporcu koparmada 145 kiloyu kaldırdı.

Özbek, toplamda 324 kiloluk rekorla dünya şampiyonu oldu. Bu sıklette diğer sporcu Ferdi Hardal ise koparma müsabakasını 135 kilo ile dördüncü sırada tamamladı.

Bakan Bak Tebrik Mesajı Yayımladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Halter Şampiyona’nda 2 altın 1 gümüş madalya ile dünya rekoru kıran Muhammed Furkan Özbek’i tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Halter Şampiyona’nda 2 altın 1 gümüş madalya ile dünya rekoru kırarak şampiyon olan Muhammed Furkan Özbek için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Norveç’te düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası’nda koparmada 145 kiloyla altın, silkmede 179 kiloyla gümüş, toplamda ise dünya rekoru derecesi olan 324 kiloyla altın madalya kazanarak bizleri gururlandıran Muhammed Furkan Özbek’i yürekten kutluyorum. Azmi, disiplini ve inancıyla bayrağımızı zirvede dalgalandıran milli sporcumuza, antrenörlerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ülkemize 15 sene sonra toplamda Dünya Şampiyonluğu kazandıran milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum."

Dünya Rekoru Kazandı

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Dünya Halter Şampiyona’nda 65 kilo sıkletinde koparmada altın madalya kazana Muhammed Furkan Özbek’i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Vali Özkan, “Norveç’te düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası’nda hemşehrimiz Muhammed Furkan Özbek, 65 kilo sıkletinde koparmada altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Toplamda 324 kiloya ulaşan Özbek, aynı zamanda yeni bir dünya rekorunun da sahibi oldu. Gururumuz Muhammed Furkan Özbek’i yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerini kullandı.