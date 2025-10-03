Yozgatlı güreşçi Üzeyir Ayberk Bostan, 130 kilogram Grekoromen stilinde U20 Balkan Şampiyonası için Türkiye Milli Takımı’na seçildi.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur, 130 kilogram Grekoromen stilinde U20 Balkan Şampiyonası için Türkiye Milli Takımı’na seçilen Yozgatlı güreşçi Üzeyir Ayberk Bostan’ı tebrik etti.

Hopur, yaptığı açıklamada, “Yiğitler şehri Yozgat, genç sporcumuz Üzeyir Ayberk Bostan’ın uluslararası arenada hem Türkiye’yi hem de şehrimizi temsil edecek olmasından büyük gurur duyuyoruz. Üzeyir’in azmi ve kararlılığıyla Balkan Şampiyonası’ndan başarıyla döneceğine yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

İl Müdürü Hopur, sporcunun yetişmesinde emeği geçen hocalarına, kulüp yöneticilerine ve destek veren tüm yetkililere teşekkürlerini iletti.

Hopur, “Yozgat’ın bağrından yetişen genç evlatlarımızın ata sporumuz güreşte elde ettiği başarılar, bizlere hem gurur hem de umut veriyor. Üzeyir Bostan’ın şehrimizi onurlandıracağına inancımız tamdır” dedi.