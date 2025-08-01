Kaza, sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu’nun Sevindikli yol ayrımı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mikail A. yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve yönlendirme levhasının bulunduğu direğe vurduktan sonra takla attı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yapılan kontrollerde, sürücünün eşi olduğu öğrenilen Y.A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçta bulunan ve kazada yaralanan sürücü Mikail A. ile üç çocuğu, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın tanıklarından ve yardım için aracını durduran Mehmet Eleftoz, olay anını şu sözlerle aktardı: "Araba zigzag çiziyordu. Bizi solladı, oldukça süratli geliyordu. Geldiği gibi direğe çarptı. Hemen durdum ve müdahale ettik. Üç kişiyi araçtan çıkardık, babaları zaten kendi başına çıkmıştı. Yozgat’tan yola çıkmışlar, Avrupa’ya gidiyorlarmış. Kader işte… Sanırım uykusuzluktan oldu."

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililer yorgun ve uykusuz araç kullanmanın ölümcül sonuçlar doğurabileceği konusunda bir kez daha uyarıda bulundu.