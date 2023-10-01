90 gün içerisinde Türkiye'deki şehirlerin Google üzerinden gerçekleştirdiği aramalara odaklanan bir araştırma, ilginç sonuçlar ortaya koydu. Şehirlerin en çok hangi televizyon kanallarını aradığını belirleyen araştırmada Yozgat da yer aldı. Peki, Yozgatlılar en çok hangi kanalı aradı? İşte ayrıntılar:

Bir veri infografik sayfası tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, 90 gün boyunca şehirlerin Google aramaları incelendi. Araştırma kapsamında Yozgat ve diğer şehirlerin, Google'da en çok hangi televizyon kanallarını arattıkları incelendi. İşte şehirlerin arattığı kanalların sıralaması:

Türkiye genelini kapsayan bu araştırmada, TRT Haber'in aranma oranının diğer kanallara göre önemli bir üstünlüğe sahip olduğu görüldü.

Araştırma kapsamına giren Yozgat’tan en çok aratılan kanal da TRT Haber olarak açıklandı.

Araştırma sonuçlarına göre TRT Haber, şehirlerin en çok aradığı kanal olarak öne çıkarken Yozgat'ta da bu eğilim doğrultusunda TRT Haber'in en çok arandığı kanal olduğu tespit edildi.

Araştırmada TRT Haber’den sonra sırasıyla en fazla aratılan kanallar Halk TV, A Haber ve CNN Türk olarak belirlendi. (Melike Aslı Arslan)