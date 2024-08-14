Geçtiğimiz gün Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde bulunan Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda hücum yeleği, kask ve gözlük kullanarak yüzünü maskeyle gizleyen 18 yaşındaki Arda K., çay bahçesinde oturan insanlara bıçakla saldırarak 5 vatandaşı yaralamıştı.

Olayla alakalı bir açıklama yapan Diva Sen Genel Başkanı Osman Taşçı şunları söyledi: “Eskişehir’de, gamalı haç (nazi) baskılı hücüm yeleği giyen ve maske takan 18 yaşındaki baltalı saldırgan cami bahçesinde oturan cemaate saldırdı ve 8 kişiyi yaraladı. Bu olayın hem aydınlatılması hem de ayrıntılı tahlil edilmesi gerekir. Zira saldırgan henüz gençliğinin baharında ama kin ve nefretle doldurulmuş durumdadır. Saldırganın oyundan etkilendiği konuşuluyor. Ancak olay sadece oyundan ibaret değildir. Saldırganı bu denli canileştirenler gece gündüz İslâmî hassasiyeti olanları yerden yere vurup onları hedefe koyanlardır. Tabiri caizse olayın azmettiricileridir. İkinci husus; gençlerin oynadığı bazı oyunların oynayanı insanlıktan çıkarabilecek seviyede tehlikeli olmasıdır. Saldırganın oynadığı tespit edilen oyununda saldırı yapılabilecek yerler saldırgana gösterilmiş, bu yerlerden birinin de cami avlusu olduğu beynine işlenmiştir. Oynayan kişi kendini oyuna kaptırarak kendisine verilen talimatları harfiyen uyguladığı anlaşılmaktadır. Devlet yetkililerinin bu olayın bireysel bir mesele olmadığını görüp geniş çaplı bir analiz yapmaları gerekir.”

Saldırgan sosyal medyada yaptığı paylaşımlar tehlikenin boyutunu gösterdiğini dile getiren Taşçı, “Trafikte mendil satmaya çalışan Suriyeli çocuklara zehirlenmiş su ve sahte para ver. Göçmen kayıt merkezine EYP yerleştir ve havaya uçur. Göçmen evlerini hedef al ve hepsini ortadan kaldır. Saldırgan kendince bir 'el kitapçığı' oluşturmuş, kitapçıkta, Yeni Zelanda'daki cami saldırısında Müslümanları öldüren Brenton Tarrant için 'Günümüzün Azizleri' diyor. Ülkemizde cami cemaatine, Cami Görevlilerine ve Diyanet'e karşı sistematik bir saldırı planı devreye sokulmuştur ve kullanılmaya müsait bireyler veya gruplar aracılığıyla plan uygulanmaktadır. Devlet yetkililerine sesleniyoruz! Bu hastalık kangren olmuştur. Tüm vücudu sarmak üzeredir. Acil müdahale yapılmazsa sonuçları ağır olacaktır. Kangren olan organların acilen temizlenmesi gerekir. Pansuman aşaması geride kalmıştır. Bu hususta, başta Diyanet'in ve Diyanet'teki STK'ların da içinde bulunduğu bir komisyonun kurulup eylem planı üzerinde çalışılması gerekir. Diva Sen olarak biz üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.