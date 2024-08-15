Kamu çalışanlarına yönelik gelir dağılımındaki adaletsizlik ile vergilendirmede yaşanan adaletsizliğe ilişkin açıklamada bulunan Taşkın, Hükümetin enflasyonla mücadele kapsamında memur ve memur emeklilerine enflasyonun altında zam yaptığına dikkat çekerek, 2023 yılında memura yapılan 8.077 TL’lik seyyanen zammın taban maaşa yansıtılmayarak hem memurun hem de memur emeklilerinin mağdur edildiğine dikkat çekerek verilen sözlerin tutulmadığını söyledi.

“BÜYÜK ŞİRKETLERİN VERGİLERİ SİLİNİRKEN, MEMUR VERGİ YÜKÜ ALTINDA EZİLİYOR”

Büyük gelir elde eden Holdinglerin milyarlık vergilerinin silindiğini, vergi istisna ve muafiyeti getirilerek vergi yükünün tamamen dar ve sabit gelirli kamu çalışanlarının üzerine yıkıldığını belirten Taşkın, son zamanlarda ciddi gelir elde etmelerine rağmen vergi ödemeyen şirketlerin ortaya çıktığına dikkat çekerek, bunun Devlete olan güveni zedelediğini belirterek şu ifadelere yer verdi: “Milletçe vergilendirmede yaşanan adaletsizliğe şahit oluyoruz! Devletin vergi yükü, dar ve sabit gelirli memur ve memur emeklilerinin omuzuna yüklendi! Geliri açlık sınırına doğru hızla gerileyen memur emeklileri ve yoksulluk sınırının altında ücret alan memurların geçim sıkıntısı içinde yaşamaya çalışmaları göz ardı edilerek bazı şirketlere imtiyaz tanınması kabul edilemez. Bunların ödemediği vergiler nedeniyle hazine de oluşan açık da dar ve sabit gelirli çalışanlara yüklenemez. Bu çifte standart açıkça Anayasa’ya aykırıdır.

“KAMU ÇALIŞANLARI VERGİSİNİ PEŞİN ÖDÜYOR”

Başkan Taşkın, “Vergi, dar ve sabit gelirli çalışanların bordrolarından kesilmek suretiyle peşin alınıyor. Memur, 2023 yılının Ekim ayında yüzde 27 vergi oranına takılırken, ne yazık ki 2024 yılının Ağustos ayında yani geçen yıla oranla iki ay önce yüzde 27’ye takıldılar. Vergi dilimi yüksek olsa yüksek vergi oranına bu kadar erken takılmayacaklar. Bu nedenle sendika olarak vergi diliminin yükseltilmesinde ve vergi oranının yüzde 15’te sabitlenmesinde ısrar ediyoruz” dedi.

“YETKİLİ SENDİKANIN ETKİSİZ VE SESSİZ TUTUMUNU DA DİKKATE ALMALIYIZ”

Taşkın, “Yetkili Sendika olarak 14 yılda 7 defa Toplu Sözleşme masasına oturanlar, eğer etkili sendikacılık yapmış olsalardı hem Toplu Sözleşme Masasında hem de dışarıda etkili eylemlerle memurun vergi yükü altında ezilmesini önlenmiş olurlardı. Bugün kamu çalışanları açlık ve yoksulluk sınırı arasına sıkışmış durumdalar. Bu yetmiyormuş gibi bir de vergi oranının yüksekliği ve vergi diliminin düşük olması nedeniyle yüksek vergi ödemekle karşı karşıyalar. Yetkili sendika bunları görmüyor mu? Görüyor ama harekete geçmek işine gelmiyor” ifadelerini kullandı.

"TALEPLERİMİZİN KARŞILIK BULMASINI İSTİYORUZ"

Memur ve memur emeklileri gibi dar ve sabit gelirli olanların yaşam koşullarının iyileştirilmesini istediklerini dile getiren Taşkın, “Anayasa’nın eşitlik, çalışma, insanca yaşama ve hiç kimseye imtiyaz tanınmaması hükümlerinin yerine getirilmesini istiyoruz. Bunun için; vergi oranı yüzde 15’te sabitlenmeli, vergi dilimi yükseltilmelidir. Enflasyon farkı her ay maaşa yansıtılmalıdır. 2023 yılında memura verilen 8 bin 77 lira seyyanen zam kök maaşa yansıtılmalı ve memur emeklilerine de aynen verilmelidir. Vergide adalet sağlanmalı ve az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalıdır. Kamu çalışanlarının yüksek enflasyon nedeniyle maaş kayıpları sözde değil gerçek anlamda yapılacak zamla iyileştirilmelidir” dedi.