AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, AK Parti Genel Merkez Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı tarafından '3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü' kapsamında Ankara’da bir otelde gerçekleştirilen programa katıldı. Burada konuşan Zorlu, 3 Ekim 2009 tarihinde imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile Türk dünyasının resmi bir çatı altında buluşmasıyla ortak geleceği inşa etme iradesini tüm dünyaya ilan ettiğini belirterek, tarih, dil ve kültür birikiminin ortaklığına yaslanan bu günün geleceğe de güvenle bakılmasını sağlayarak, birlik ve dayanışma ruhunun güçlendirilmesine vesile olmasını temenni etti.

"Gelen Yardımları Hiçbir Zaman Unutmayacağız"

Türk dünyasının geçmişten beri kederde ve kıvançta daima bir olduğunu, acılarda ve sevinçlerde omuz omuza verdiğini dile getiren Zorlu, "Geçmişte Kıbrıs Türkünün haklı davasında, can Azerbaycan’ın Karabağ’daki zaferinde hep birlikte tek yürek olduk. Yaklaşık 2 yıl önce Türkiye’de meydana gelen büyük deprem felaketinde tüm kardeş ülkelerden gelen yardımları ve duaları hiçbir zaman unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

"Dengeler Lehimize Değişmektedir"

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bünyesinde son yıllarda hayata geçirilen girişimlerin 200 milyonu aşan genç ve dinamik nüfus ile ülkeler arasındaki ekonomik ve stratejik bağları hiç olmadığı kadar güçlendirdiğine dikkati çeken Zorlu, "2009 yılında Nahcıvan Anlaşması’nın imzalandığı yıl Türk devletlerinin toplam hasılası 1 trilyon dolarken, 15 yılda bir mislinden fazla artarak 2024 yılında 2,1 trilyon doları aşmış durumdadır. Dünyanın toplam hasılasından aldıkları pay ise 2009 yılında yüzde 1,68 iken, 2024 yılında yüzde 1,92 olmuştur. Anlaşıldığı üzere dengeler lehimizde değişmektedir ve Türk devletleri hem dünyada hem de bölgelerinde başrol olma yolunda ilerlemektedir. Diğer yandan 2009 yılında 540 milyar dolar olan Türk devletlerinin toplam dış ticaret hacimleri, 2024 yılında 1,2 trilyon dolara ulaşmıştır. 15 yılda cari olarak 2,2 katına çıkan dış ticaret hacmi, aynı zamanda nispi olarak da artış kaydetmiş, Türk devletlerinin toplam dünya ticaretindeki payı yüzde 2,1’den yüzde 2,43’e yükselmiştir. Türk devletlerinin kendi aralarındaki ticareti ise 2024 yılı itibarıyla 70 milyar dolar seviyesindedir" dedi.

"Ortak Alfabemiz Ve Dil Birliğimiz, Bizleri Daha Da Yakınlaştıracaktır"

Türk dünyasının sahip olduğu kültürel mirasın Türk dünyasını birbirine daha da yakınlaştıran bir hazine olduğunu kaydeden Zorlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu mirasa sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Ortak dil ve alfabe konusundaki çalışmalar bu anlamda özel bir önem taşımaktadır. Geçtiğimiz günlerde ülkelerimizin katkısıyla mevcut olan ortak Türk alfabesi, kader ortaklığımızın, ortak istikbalimizin ve geleceğe birlikte adım adım ilerleyişimizin de nişanesi olacaktır. Ortak alfabemiz ve dil birliğimiz, iletişimimizin önündeki engelleri kaldırarak bizleri daha da yakınlaştıracaktır."

Programa Zorlu’nun yanı sıra Türk Devletleri TBMM Dostluk Grubu Başkanları, Türk dünyası kurumlarının temsilcileri ve yabancı misyon temsilcileri katıldı. Programın sonunda günün anısına aile fotoğrafı çekildi.