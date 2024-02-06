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Yeni yıla yükselen enflasyon ve zam yağmuruyla girdiklerini belirten Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre Ocak ayında enflasyon yüzde 6.70, yıllık enflasyonun ise yüzde 64.86 olarak açıklandığını belirterek, Hükümet’in enflasyona göre zam politikasının memur ve emekliyi perişan ettiğini söyledi.

Ocak ayı maaş zammının cebe girmeden eridiğinin altını çizen Taşkın, enflasyon rekora doğru giderken çalışan memur ve memur emeklisinin maaşına yapılan zammın enflasyonun altında kaldığını söyledi.

“MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI ERİDİ”

Enflasyonla beraber üretici fiyatlarındaki artışın da yükselmesiyle a’dan z’ye tüm tarımsal ve diğer ürün fiyatlarının arttığını, bunun da zam olarak piyasaya yansıdığını belirten Taşkın, gerçek enflasyonu yansıtmayan bu rakamlarla memur ve memur emeklisinin daha fazla dayanamayacağını söyledi. Maaşa yapılan zammın enflasyonun altında kalması ve daha cebe girmeden erimesi nedeniyle aslında sıfır zam alındığına dikkat çeken Taşkın, özellikle memur emeklisinin ortalama gelirinin açlık sınırının altında kaldığına vurgu yaparak şöyle konuştu:

“STK’lar tarafından yapılan araştırmalara göre çalışanların ve emeklilerin satın alma gücü her geçen gün düşüyor. 2024 Ocak ayı sonucuna göre; Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 15 bin 048 TL'ye yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 49 bin lirayı geçti. Çalışan memur bile yoksulluk sınırının altında kaldı. Bu demektir ki çalışanların ve emeklilerin satın alma gücü her geçen gün düşerek yoksullaşıyor. Enflasyon verilerinin bilimsel ve objektif olarak hesaplanması gerekiyor. TÜİK’in açıkladığı rakamlar çarşı pazarla uyuşmuyor. Bu nedenle ilgili kurumların objektif olmasını bekliyoruz. Maaş zamlarının ise enflasyona göre değil, yine bilimsel verilere göre hesaplanmasını istiyoruz. Dar ve sabit gelirli memur ve memur emeklilerinin yaşam standartları iyileştirilmelidir. Bunun için yapılması gereken şey çok açık ve net olarak ortadadır. Bir kez daha yetkililerin dikkatine sunalım; memura yapılan 8 bin 77 lira seyyanen zam kök maaşa yansıtılmadı. Ocak ayında yapılan zamlarla bu rakam 12 bin lirayı geçti. Sayın Cumhurbaşkanı’nın “memura yapılan zamdan emekliye de aynen yansıtılacağı” şeklindeki açıklaması doğrultusunda kök maaşa yansıtılarak memur emeklisine de verilmesi, vergi dilimin yükseltilmesi ve vergi oranının yüzde 10-15 aralığında sabitlenerek memurun vergi yükü altında ezilmesinden kurtarılması, memura; yoksulluk sınırının üstünde tek kalem maaş verilmesi, sağlık çalışanlarına yapılan ödemelerin emekliliğe yansıtılması, 3600 ek göstergenin tüm memurlara verilmesiyle, dar ve sabit gelirli memur ve memur emeklileri biraz olsun rahat nefes alabileceklerdir.”