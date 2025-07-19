Yozgat'ta binlerce öğrencinin ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Sonuçlarının açıklanmasının ardın Türkiye 58’incisi ve Türkiye 410’uncusu Yozgat’tan çıktı.

ÖSYM Başkanı Ersoy sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kıymetli adaylar, YKS sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarına "https://ykssonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden erişebilirsiniz. Tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sonuçların herkes için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Türkiye 58’incisi Yozgat’tan

Türkiye'nin dört bir yanından öğrencilerin beklediği sonuçlar, ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy tarafından duyuruldu. 7-8 Haziran tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirilen sınav sonuçlarına https://ykssonuc.osym.gov.tr erişilebiliyor.

Yozgat’ta dereceye giren öğrencileri İl Milli eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak açıkladı.

2025 YKS sınavında Temel Yeterlilik Testinde (TYT) Türkiye 58’incisi ve Alan Yeterlilik Testlerinde (AYT) SAY Türkiye 61’incisi İlayda İkbal İcik oldu.

Altınkaynak, “Öğrencimiz İlayda İkbal İcik’i tebrik ederiz. Öğrencimizin başarısında emeği geçen Şehitler Fen Lisesi öğretmenlerine ve öğrencimizin ailesine teşekkür ederiz” dedi.

İlk 500’de

2025 YKS sınavında TYT Türkiye 410’uncusu ve AYT SAY Türkiye 757’ncisi olan öğrenci Batuhan Umut Aslan oldu.

Altınkaynak, “2025 YKS sınavında TYT Türkiye 410’uncusu ve AYT SAY Türkiye 757’ncisi olan öğrencimiz Batuhan Umut Aslan'ı tebrik ederiz. Öğrencimizin başarısında emeği geçen Şehitler Fen Lisesi Öğretmenlerine ve Öğrencimizin ailesine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

YKS Soru Dağılımları

Birinci oturumdaki Temel Yeterlilik Testinde adaylara; Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru soruldu ve adaylara 165 dakika süre verildi. İkinci oturumdaki Alan Yeterlilik Testlerinde (AYT); Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1 testinde 40 soru, sosyal bilimler-2 testinde 40 soru, matematik testinde 40 soru, fen bilimleri testinde 40 soru soruldu ve adaylara 180 dakika süre verildi. Üçüncü oturumda 5 dilde uygulanan Yabancı Dil Testinde (YDT) ise her bir dil testi için adaylara 80 soru soruldu ve 120 dakika süre verildi. 2025-YKS'de üç oturumda uygulanan testlerde toplam 680 soru soruldu ve iptal edilen soru olmadı.