Yerköy Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesi öğrencileri tarafından sahnelenen “Kütük ve Horantası” adlı tiyatro gösterisi büyük bir keyifle izlendi.

Gösteriye katılan Belediye Başkanı Fatih Arslan, gençlerin sahne performanslarının kendilerini hem duygulandırdığını hem de gururlandırdığını belirtti.

Gösteriyi hazırlayan öğrenciler ve onlara rehberlik eden öğretmenlerine gönülden tebriklerini ileten Arslan, kültürel ve sanatsal etkinliklerde gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.