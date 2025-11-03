Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampları" kapsamında Yozgatlı gençler Nevşehir’e gönderildi.

Yozgat merkez ve ilçelerinden katılan gençler, kamplarda illerin tarihi ve kültürel zenginliklerini görme fırsatı bulacak.

Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, düzenlenen kamplarla gençlerin farklı şehirleri tanıma fırsatı yakaladığını belirtti.

Sapmaz, “Gençler düzenlenen kamplar sayesinde ülkemizin birçok farklı ilini tanıma fırsatı buluyor. Dolu dolu geçen kamp programı yapılıyor. Gençler gitmiş oldukları şehirleri tanıma fırsatı buluyor. Bakanlığımız tarafından gençlerimize şehirleri tanıma fırsatı sunuluyor” ifadelerini kullandı.

Sapmaz, kampların yalnızca gezilerden ibaret olmadığını, gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağladığını vurguladı.

Açıklamada Sapmaz, kamp süresince spor etkinlikleri, doğa yürüyüşleri, yüzme, okçuluk ve kamp ateşi etrafında toplu aktivitelerin gerçekleştirileceği aktardı. Ayrıca atölye çalışmaları ve seminerlerle gençlerin bilgi ve becerilerinin destekleneceği ifade etti.

Programın temel amacının gençleri ülkenin tarih ve medeniyet mirasıyla buluşturmak olduğu belirten Sapmaz, “Kamplarla birlikte gençlerde milli tarih bilincinin pekiştirilmesi, sorumluluk duygusunun gelişmesi ve dayanışma ruhunun güçlenmesi hedefleniyor” dedi.