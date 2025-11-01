Yozgatlı Genç Yetenek Fenerbahçe’de!

Yozgatlı öğrenci Nehir Turgut, Fenerbahçe U13 Kadın Futbol Takımı’na seçildi.

Yozgat Yüzüncü Yıl Cumhuriyet Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Nehir Turgut, Fenerbahçe U13 Kadın Futbol Takımı altyapısına seçilerek önemli bir başarı elde etti. Genç sporcu, elde ettiği başarıyla hem okulunun hem de Yozgat’ın gururu oldu.

Başarılı öğrenci, okul müdürü Aytaş Şahin ile birlikte Yozgat İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Nehir Turgut’un önemli bir spor kulübünün altyapısına katılmasının sevindirici olduğunu belirterek, “Nehir kızımızın genç yaşta böyle bir başarıya imza atması, hem ailesi hem okulu hem de ilimiz adına büyük bir gurur kaynağıdır. Kendisini tebrik ediyor, eğitim ve spor kariyerinde başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Altınkaynak, genç yeteneklerin desteklenmesinin önemine vurgu yaparak Yozgat'tan daha fazla sporcunun yetişmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi.

Genç sporcu Nehir Turgut ise hedefinin Fenerbahçe’de başarılı olup ilerleyen yıllarda milli takım forması giymek olduğunu ifade etti.