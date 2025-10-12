Ahmet ve Tuğba Karaca çiftinin ilk çocukları olan Osman'a 2 yaşında atipik otizm (otizme benzer ancak daha hafif seyreden bir bozukluk) tanısı konuldu. Oğullarının tedavisini bir süre Ankara'da sürdüren Karaca çifti, daha sonra Osman'ı özel eğitime başlattı.

Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitimini sürdüren 10. sınıf öğrencisi Osman Karaca, çeşitli film karakterlerini, manzara ve tarihi alanları resim kağıtlarına yansıtıyor.

Aldığı eğitimler sayesinde yeteneğini geliştiren Osman, ailesinin de desteğiyle çizim alanında kendisini her geçen gün daha ileriye taşıyor.

Milli bayramlarda okulda ve çeşitli programlarda açılan sergilerde çizdiği eserleri beğeniye sunulan Osman, yeni sergiler açmayı planlıyor.

Osman Karaca, ailesinin kendisine her zaman destek olduğunu belirterek, mutlu bir yaşam sürdüğünü söyledi.

Resim yapmayı çok sevdiğini dile getiren Karaca, "Boş zamanlarımda resimle uğraşıyorum. Galata Kulesi, Kız Kulesi gibi tarihi yerlerle manzara resimleri çiziyorum. Tükenmez ve keçe kalem gibi farklı boyalar kullanıyorum" diye konuştu.

Karaca, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce açılan sergilerde resimlerinin beğenildiğini belirterek, Cumhurbaşkanı olmanın en büyük hayali olduğunu ifade etti.

Resim sayısını artırdıkça yeni sergiler açmak istediğini anlatan Karaca, Gazze'de yaşananlara da çok üzüldüğünü belirtti.

Karaca, "Birçok insan ölüyor, evler yıkılıyor. Bu, insanlık dışı bir durum. Bunu yapanlar elbette ahirette cezasını çekecek" dedi.

Anne Tuğba Karaca ise oğlunun göz kontağı kurmaması ve konuşmaması üzerine 2 yaşında atipik otizm tanısı konulduğunu anlattı.

Oğlunun eğitimi için çok emek verdiklerini dile getiren Karaca, "Çok fazla eğitim aldırdık. Zamanla resim yeteneğini fark ettik. Tarihi eserlere ve resimlere ilgisi olduğunu gördük. Biz de destekliyoruz. Ne yapılması gerektiğini araştırıyoruz. Çocuğumun bir ömür boyu arkasındayım." ifadesini kullandı.

"Gazze ile İlgili Haberleri İzliyor ve Çok Üzülüyor"

Karaca, Osman'ın çok naif bir çocuk olduğunu ve kimseyi kırmak istemediğini belirterek, "Oğlum saatlerce resim yapmakla meşgul oluyor. Oğlumun akademik bilgisi de çok güzel. Orta Çağ ve Yeni Çağ gibi dönemleri çok güzel anlatabiliyor. Güncel olayları yakından takip ediyor. Gazze ile ilgili haberleri izliyor ve çok üzülüyor" diye konuştu.

Karaca, oğlunun kendi başına markete gidebildiğini, okul servisine bindiğini ve kendi işlerini yapmayı öğrendiğini kaydetti.

Karaca, otizmli çocuğu olan annelere de tavsiyelerde bulunarak, çocuklara kızmak yerine sabırlı olunması ve sevginin ön plana çıkarılması gerektiğine dikkati çekti.

Baba Ahmet Karaca da oğluyla daha fazla zaman geçirebilmek için bu yıl emekli olduğunu belirterek, onunla gezdiklerini ve çeşitli etkinliklere katıldıklarını ifade etti.