Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmen olarak görev yapan Nagihan Erenler yakalandığı hastalıktan dolayı genç yaşta hayata veda etti.

EĞİTİM ÖĞRETİM FETHİYE'DE BURUK BAŞLADI

Tüm Türkiye’de 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı başlarken Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de yeni eğitim ve öğretim yılına törenle başladı.

Okulun özel eğitim öğretmeni Nagihan Erenler’in yakalandığı amansız hastalığı yenemeyerek sabaha karşı vefat etmesi okulda öğretmen, öğrenci ve velileri derin üzüntüye boğdu. Bu nedenle, açılış töreni oldukça buruk geçti. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşımızın okunmasının ardından okul müdürü Alpaslan Selçuk kısa bir konuşma yaparak eğitim ve öğretim yılı ile ilgili bilgiler aktardı. 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılından bu yana okullarında görev yapan öğretmen Nagihan Erenler’in vefatından duyduğu üzüntüyü de paylaşıp, başsağlığı mesajında bulundu. (Alpaslan Demir)