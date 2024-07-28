Yozgat Valiliği himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, 110 gazi ve şehit yakını Karadeniz turuna gönderildi.

Üç gün süren gezide, Samsun, Ordu, Trabzon ve Rize illeri ziyaret edildi.

Etkinlik kapsamında katılımcılara Karadeniz'in doğal güzellikleri ve tarihi mekânları tanıtılıp sosyal etkinlikler ve kültürel geziler de düzenlendi.

Valilik tarafından konuya dair yapılan açıklamada, “Valiliğimiz himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, Karadeniz turuna çıkan gazi ve şehit yakınları Ordu'yu gezdi. Etkinlik kapsamında katılımcılara Ordu'nun doğal güzellikleri ve tarihi mekânları tanıtıldı. Misafirperverliklerinden dolayı T.C. Ordu Valiliği ve Ordu Büyükşehir Belediyesi teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.