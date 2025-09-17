Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) 2019 yılında istihkam uzman çavuş olarak göreve başlayan Zorbilmez, 2023'te Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mayına basması sonucu sağ bacağını kaybetti.

Zorbilmez, uzun süren tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından bu yıl mayıs ayında Yozgat Valiliği Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Birimi'nde göreve başladı.

Şehit yakınları ve gaziler için mesaisine devam eden Zorbilmez, askerliğin çocukluk hayali olduğunu söyledi.

Zorbilmez, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda en önde komando birliklerine yol açtığını, mayın ve el yapımı patlayıcıları etkisiz hale getirmekle görevli olduğunu dile getirdi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 1758 rakımlı tepede mayına basarak yaralandığını anlatan Zorbilmez, "Arazide arama tarama faaliyeti yapıyorduk, en öndeydim. Bir tepeye çıktık. Tepeye çıktığımızda bir anda gözümün önü karardı ve mayına basma sonucu sağ bacağımı kaybetmiştim. Bacağımı sadece bir deri parçası tutuyordu. Ardından arkadaşlarım geldi, Sahra Hastanesine gittim. Çukurca'da ameliyatımı oldum. Ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde fizik tedavi aldım" diye konuştu.

"Rabbim Devletimizi Payidar Etsin"

Zorbilmez, tedavisinin 4,5 ay sürdüğünü belirterek, bu süreçte devletin şefkatli elinin her zaman yanında olduğunu, belirli aralıklarla fizik tedavi ve protezinin bakımı için tedaviye de devam ettiğini anlattı.

Yozgat Valiliği Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Birimi'nde sunulan iş imkanıyla yaşamını sürdürdüğünü aktaran Zorbilmez, "Gazilikten dolayı devletimiz bize iş imkanı sundu. Birimimiz hem kutsal hem de duygusal. Şehitlerimizin emaneti olan ailelerimize ve gazilerimize yardımcı oluyoruz. Onların sıkıntısı olduğunda elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Devletimiz, milletimiz var olsun. Rabbim devletimizi payidar etsin" dedi.

"Hayat Mücadelelerle, Sorumluluklarla Dolu"

Zorbilmez, yaşadığı zorluklara rağmen hayata küsmediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "25 gün sonra 2 yıl olacak. 4 Ekim'de arazide 50 kilometre yol yürümüştük, 5 Ekim'de bir adım atamıyordum çünkü bacağımı kaybetmiştim. Hayata küsmesinler, hayat devam ediyor. Ben ne kadar ağlasam da hüzünlensem de bu bacağım geri gelmeyecek. Nefes alıyoruz, sorumluluklarımız var. Hayat mücadelelerle, sorumluluklarla dolu. Vatan sağ olsun. Biz de bir şekilde hayata tutunduk. Hem devletimiz hem ailemiz, eşimiz, dostumuz hiçbir zaman beni yalnız bırakmadı."