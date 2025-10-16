21 Kasım tarihinde düzenlenecek törenle kazanan isimler belirlenerek ödülleri teslim edilecek. 36. Ankara Film Festivali'nde 13 kısa film yarışacak.

13 Kasım tarihinde başlayacak olan 23. Ankara Film Festivali için geri sayım başladı. Festival heyecanı her geçen gün biraz daha artarken festivalde yarışacak olan 13 kısa filmde belirlendi.

Kısa Filmler Açıklandı

36. Ankara Film Festivali kapsamında düzenlenecek olan Ulusal Kısa Film Yarışması'nda yarışacak 13 kısa film belirlendi.

Festivalde bu yıl, Ahmet Kıran'ın "Beyazlar ve Renkliler", Beril Tan'ın "Alis", Cemal İşnas'ın "Hevraz", Deniz Kezik'in "Bizim Olan Her Şey", Doğa Kılcıoğlu'nun "Kirpik", Emre Cef Kamhi'nin "Aslında Herkes", Hasan Ali Kılıçgün'ün "30 Dakikadan Sonra", Rabia Özmen'in "Prosedür", Saim Güveloğlu'nun "İnziva", Sandra Peso'nun "Bimba", Sevgi Esman'ın "Mutlu Ayaklar", Toprak Işık'ın "Yaşarım Bence (Müzisyen Olan Değil)" ve Tuğba Yaşar'ın "Taşın Rengi" adlı filmleri jüri karşısına çıkıyor.

Tarihi Film Festivali

Yozgatlı film severler, bu sene festivale 226 film başvuruda bulunurken seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda toplam 13 film belirlendi. Festival 13 Kasım tarihi itibariyle başlarken 21 Kasım tarihinde ise yapılacak olan kapanış töreni ile ödüller sahipleri ile buluşacak.