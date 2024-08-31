Yozgatlı hemşehrimiz Feti Yıldız’ın eşinin vefat etmesi üzerine Fethi Yıldız’ın kim olduğu merak ediliyor. Peki Feti Yıldız kimdir? İşte detaylar…

FETİ YILDIZ KİMDİR?

1953 yılında Yozgat'ta doğan Feti Yıldız, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Orta seviyede Fransızca bilen Yıldız, evli ve iki çocuk babasıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı olarak görev yapmış olan Yıldız, 1980 öncesi Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı görevinde bulunmuştur.

18 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen MHP Büyük Kurultayı'nda Genel Başkan Yardımcısı olarak seçilen Feti Yıldız, 27. Dönem İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e girmiştir.

MHP'nin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Anayasa Komisyonu Üyesi olan Yıldız, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan genel seçimlerde MHP'den 28. Dönem İstanbul Milletvekili olarak yeniden seçilmiş ve görevine devam etmektedir.

Genel Başkan Yardımcısıdır. Hukuk ve seçim işleri alanındadır.