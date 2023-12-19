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Yozgat’ta da evli çiftleri yakından ilgilendiren evlilik için nelere dikkat edilmesi gerektiği konusu hakkında uzmanlar uyardı.

VM Medical Park Samsun Hastanesi’nden Klinik Psikolog Buse Gökçe, sağlıklı bir evlilik için nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda açıklamalarda bulundu.

Evliliklerde etkili iletişim becerilerinin son derece önemli olduğunu söyleyen Uzm. Klinik Psikolog Gökçe, “Dürüst, açık ve anlayışlı iletişim kurmak evlilikler için oldukça önemlidir. Partnerler düzenli olarak birbirlerine zaman ayırarak duygularını ve düşüncelerini paylaşmalıdırlar. İletişim becerilerini geliştirmek için çeşitli yöntemler denenmelidir. Birbirini dinlemeyi öğrenme, empati kurma ve anlaşmazlıkları yapıcı bir şekilde çözme gibi beceriler önemlidir” diye konuştu.

“TEMELİ EMPATİ VE SAYGIDIR”

Empati ve saygının sağlıklı bir evliliğin temeli olduğunu vurgulayan Uzm. Klnk. Psk. Gökçe, “Eşler birbirlerinin duygularını anlamaya çalışmalı ve karşılıklı saygı göstermelidirler. Kararları birlikte almak ve ortak sorumlulukları paylaşmak göz ardı edilmemelidir. İletişim sırasında karşınızdakinin sözünü kesmemeye özen göstererek onu dinlemeniz faydalı olacaktır” şeklinde konuştu.

“ORTAK SORUMLULUKLARDA BİRLİK OLUNMALI”

Ev işlerini, aile bütçesini ve diğer sorumlulukları paylaşmanın önemine dikkat çeken Uzm. Klnk. Psk. Gökçe, partnerlere moral ve duygusal destek sağlamanın da evliliklerin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için önemli olduğunu söyledi. Eşlerin birbirlerini motive ederek başarıya giden yolda destekleyici bir ortam oluşturmasının evliliklerinin güçlenmesini sağlayacağını ifade eden Uzm. Klnk. Psk. Gökçe, ortak sorumlulukların üstesinden birlikte gelmenin önemini vurguladı.

“FARKLILIKLAR BİRBİRİMİZİ TAMAMLAYAN ÖZELLİKLERİMİZDİR”

Farklılıkları kabul etmenin ve uyum sağlamanın evliliklerde önemli olduğunu belirten Uzm. Klnk. Psk. Gökçe, “Farklılıklara saygı göstermek ve değişimlere adapte olmak ilişkileri güçlendirir. Ortak noktalar bulunmalı ve birlikte uyum içinde yaşanmalıdır. Farklılıklar bir zenginlik olarak görülmeli ve çiftlerin birbirlerini tamamlayan özellikleri olarak kabul edilmelidir. Birlikte kaliteli zaman geçirmek evlilikler için önemlidir. Ortak ilgi alanlarına zaman ayırmak ve keyifli aktiviteler yapmak ihmal edilmemelidir. Bireyler birbirlerine odaklanmak için düzenli olarak kaliteli zaman ayırmalıdırlar. Birlikte yürüyüşe çıkmak, seyahat etmek, ortak hobiler edinmek veya kursa katılmak gibi aktiviteler yapılabilir” ifadelerini kullandı.

“ORTAK ÇÖZÜMLER BULMAK HEDEFLENMELİ”

Evlilikte tartışmaların kaçınılmaz olduğunu ancak bunları yapıcı bir şekilde çözebilmenin önemine değinen Gökçe, “Sorunların birlikte çözümü aranmalıdır. Tartışmaların yapıcı bir şekilde yönetilmesine ve karşı tarafın bakış açısı anlamaya çalışılmalıdır. Ortak çözümler bulmayı hedeflemek ve ilişkiyi olumsuz etkileyen sorunları çözmeye çalışmak önemlidir” açıklamasında bulundu.

“GELECEĞE DAİR BİRLİKTE PLANLAR YAPILMALI”

Ortak hedeflerin belirlenmesinin ve bu hedeflere birlikte ilerlemenin sağlıklı bir evlilik için önemli olduğunu vurgulayan Gökçe şunları söyledi: “Finansal hedefler belirlemek, birlikte bir ev satın almak veya çocuk sahibi olmak gibi hedeflerin belirlenmesi, evlilikte motivasyon ve uyum oluşturabilir. Bu hedefler üzerinde birlikte çalışarak, ortak bir amaca yönelik bir gelecek inşa etmek önemlidir. İletişim, empati, saygı, ortak sorumluluklar, uyum sağlama, kaliteli zaman geçirme, sorun çözme ve ortak hedeflerin belirlenmesi gibi unsurların evliliklerin sağlıklı ve mutlu bir şekilde ilerlemesine yardımcı olacağı unutulmamalıdır.”