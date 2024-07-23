Meclis’in tatil dönüşü için planlanan ikinci vergi paketi kapsamında, boş konutlar için yeni vergi düzenlemeleri gündeme geliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, daha geniş kapsamlı bir paket için sonbahar aylarını işaret etti ve bu kapsamda boş tutulan konutlara yönelik vergi düzenlemesinin de yer alacağını belirtti.

İstanbul’da, su faturaları üzerinden yapılan tespitlere göre yaklaşık 600 bin konutun boş olduğu ifade ediliyor. Gayrimenkul uzmanları, bu verginin konut fiyatlarının artış hızını yavaşlatabileceğini ancak aynı zamanda yatırımı caydırıcı bir etkisi olabileceğini vurguluyor.

Kiraya yapılan yüzde 25 zam sınırının sona ermesinin ardından ekonomi yönetiminden yeni bir adım geldi. Boş konutlara yönelik vergi uygulamasının da dahil olduğu ikinci vergi paketi, gayrimenkul alım, satım ve kiralanmasına yönelik ek vergi düzenlemeleriyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelmeye hazırlanıyor.

İstanbul'da su faturalarından yola çıkarak yapılan tahminlere göre yaklaşık 600 bin evin boş tutulduğu belirlenmiş durumda. Ekonomiye katkı sağlamayan bu "hayalet evler" için yeni bir vergi düzenlemesi getirilmesi planlanıyor.

Uzmanlar, bu verginin kiralık konut piyasasına yeni arz kazandırabileceğini ve dolayısıyla kira fiyatlarındaki artışı yavaşlatabileceğini öngörüyor. Ancak, boş evlere getirilecek verginin, konut yatırımlarını caydırabileceği konusunda da uyarılarda bulunuyorlar.

KİRADA TEŞVİK ÇAĞRISI

Barınma krizinin çözülmesi için kiralamanın teşvik edilmesi gerektiğini belirten gayrimenkul uzmanları, özel sektörün vergi teşvikiyle satılamaz kiralık konut üretmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Uzmanlar, devletin arsa tahsis ederek "bu evler kiraya vermek üzere satın alınabilir" şerhiyle kiralık konut üretimini ve kiralamayı teşvik etmesi gerektiğini öneriyor. Bu sayede hem barınma krizi hafifletilebilir hem de kira piyasasında denge sağlanabilir.

Yozgatlı ev sahiplerine kötü haber!

İkinci vergi paketi kapsamında gelen yeni düzenleme, su faturalarının ortaya çıkardığı veriyle ilişkilendirildi. Ev sahipleri yeni vergi kapsamında olacak.

Meclis’in tatil dönüşü için planlanan ikinci vergi paketi kapsamında, boş konutlar için yeni vergi düzenlemeleri gündeme geliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, daha geniş kapsamlı bir paket için sonbahar aylarını işaret etti ve bu kapsamda boş tutulan konutlara yönelik vergi düzenlemesinin de yer alacağını belirtti.

İstanbul’da, su faturaları üzerinden yapılan tespitlere göre yaklaşık 600 bin konutun boş olduğu ifade ediliyor. Gayrimenkul uzmanları, bu verginin konut fiyatlarının artış hızını yavaşlatabileceğini ancak aynı zamanda yatırımı caydırıcı bir etkisi olabileceğini vurguluyor.

Kiraya yapılan yüzde 25 zam sınırının sona ermesinin ardından ekonomi yönetiminden yeni bir adım geldi. Boş konutlara yönelik vergi uygulamasının da dahil olduğu ikinci vergi paketi, gayrimenkul alım, satım ve kiralanmasına yönelik ek vergi düzenlemeleriyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelmeye hazırlanıyor.

İstanbul'da su faturalarından yola çıkarak yapılan tahminlere göre yaklaşık 600 bin evin boş tutulduğu belirlenmiş durumda. Ekonomiye katkı sağlamayan bu "hayalet evler" için yeni bir vergi düzenlemesi getirilmesi planlanıyor.

Uzmanlar, bu verginin kiralık konut piyasasına yeni arz kazandırabileceğini ve dolayısıyla kira fiyatlarındaki artışı yavaşlatabileceğini öngörüyor. Ancak, boş evlere getirilecek verginin, konut yatırımlarını caydırabileceği konusunda da uyarılarda bulunuyorlar.

KİRADA TEŞVİK ÇAĞRISI

Barınma krizinin çözülmesi için kiralamanın teşvik edilmesi gerektiğini belirten gayrimenkul uzmanları, özel sektörün vergi teşvikiyle satılamaz kiralık konut üretmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Uzmanlar, devletin arsa tahsis ederek "bu evler kiraya vermek üzere satın alınabilir" şerhiyle kiralık konut üretimini ve kiralamayı teşvik etmesi gerektiğini öneriyor. Bu sayede hem barınma krizi hafifletilebilir hem de kira piyasasında denge sağlanabilir.

HANEHALKI EN ÇOK KİRAYA PARA HARCADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Hane Halkı Tüketim Harcaması 2023 verilerine göre, vatandaşlar en fazla harcamayı yüzde 23,9 oranıyla konut ve kiraya yapıyor. Bu oran, yüzde 21,9 ile ulaştırma ve yüzde 20,6 ile gıda harcamalarını geride bırakıyor. Yani vatandaşlar, kiralarını ödeyebilmek için gıda harcamalarından kısıyor. Tek kişilik hanelerde ise konut ve kira harcamalarının oranı yüzde 31,8'e çıkıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Hane Halkı Tüketim Harcaması 2023 verilerine göre, vatandaşlar en fazla harcamayı yüzde 23,9 oranıyla konut ve kiraya yapıyor. Bu oran, yüzde 21,9 ile ulaştırma ve yüzde 20,6 ile gıda harcamalarını geride bırakıyor. Yani vatandaşlar, kiralarını ödeyebilmek için gıda harcamalarından kısıyor. Tek kişilik hanelerde ise konut ve kira harcamalarının oranı yüzde 31,8'e çıkıyor.