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Ev hanımları, yemeklerde olduğu kadar turşu yapımında da hünerlerini gösteriyorlar. Kış mevsiminin damak tatları arasında bulunan ve sofraları vazgeçilmezi olan turşu için hazırlıklara başlayan ev hanımları, turşu kuruyor.

Lezzetli turşu kurmak için kaya tuzunun önemli olduğunu ev hanımları, “Turşu kurulurken malzemelerin yerli olmasına da dikkat edilmeli” dedi.

Kış aylarının gelmesi ile birlikte vatandaşlar sofraların olmazsa olmazı turşu için hazırlıklara başladı.

Ev hanımları aynı zamanda turşunun birçok hastalığa iyi geldiğini ve kışın hasta olmamak için de turşu içilebileceğini belirtti.

Herkesin turşuda el lezzeti ve kurma şeklinin farklı olduğunu söyleyen ev hanımları, “Turşu yapmak için turşuluk malzemeleri güzelce temizledikten sonra bidonlara doldurup özellikle üzüm sirkesi ve kaya tuzu ile kullanıyoruz. Lezzetli olması için kaya tuzu, sarımsak ve maydanoz koyuyoruz. Yalnız kurulacak turşu malzemesinin de yerli olması lazım, turşu da silolu malzeme olmaz. Yerli salatalık, acur, kelek bunların hepsi olur. Herkesin kendi kurma şekli var tabi. Herkesin kurması bir olmaz. Herkesin kendi el lezzeti ve damak tadı önemli burada” dedi.

DOĞAL ANTİBİYOTİK

Turşu suyunun doğal antibiyotik olduğuna dikkat çeken ev hanımları, “Kışın hasta olmamak için de turşu içilebilir. Turşu içilirse nezle grip olmaz. Turşu hazımsızlık, iştahsızlık ve bulantıya çok iyi gelir. Turşu içen kişi de sağlıklı ve sıhhatli olur. Bir de kış ayları yaklaşıyor, hastalıklar artmaya başladı. Bundan dolayı kış aylarında mümkün olduğunca turşu ve turşu suyu tüketilmesini istiyoruz, sağlık açısından” diye konuştu. (Mustafa Babayiğit)